Во вторник, 1 апреля, проходит матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/25, в котором сыграли «Буковина» и «Виктория».

Команды встретились на стадионе «Буковина» в городе Черновцы.

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На 59-й минуте матча сумчанам удалось сравнять счет – 1:1. Однако сделала это «Виктория» ногами футболиста «Буковины» – Дмитрий Шинкаренко срезал мяч в собственные ворота после подачи со штрафного от соперника.

ВИДЕО. Досадный автогол. Виктория сравняла счет в игре Кубка Украины