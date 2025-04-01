Кубок Украины01 апреля 2025, 14:27 |
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ВИДЕО. Досадный автогол. Виктория сравняла счет в игре Кубка Украины
Мяч в свои ворота срезал Шинкаренко
01 апреля 2025, 14:27 |
425
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Во вторник, 1 апреля, проходит матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/25, в котором сыграли «Буковина» и «Виктория».
Команды встретились на стадионе «Буковина» в городе Черновцы.
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На 59-й минуте матча сумчанам удалось сравнять счет – 1:1. Однако сделала это «Виктория» ногами футболиста «Буковины» – Дмитрий Шинкаренко срезал мяч в собственные ворота после подачи со штрафного от соперника.
ВИДЕО. Досадный автогол. Виктория сравняла счет в игре Кубка Украины
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