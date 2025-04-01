2 апреля в 18:00 начнется матч четвертьфинала Кубка Украины по футболу между Вересом и Полесьем.

Недавно команды сыграли между собой в чемпионате Украины, а Верес неожиданно легко разгромил соперника со счетом 5:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на Youtube канале Вереса, однако матч будет доступен только тем, кто оформит спонсорскую поддержку (35 гривен).