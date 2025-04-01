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Кубок Украины
01 апреля 2025, 14:35 | Обновлено 01 апреля 2025, 14:41
290
0

Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Кубка Украины Верес – Полесье

Битва за выход в полуфинал Кубка Украины состоится 2 апреля

01 апреля 2025, 14:35 | Обновлено 01 апреля 2025, 14:41
290
0
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Кубка Украины Верес – Полесье
ФК Верес

2 апреля в 18:00 начнется матч четвертьфинала Кубка Украины по футболу между Вересом и Полесьем.

Недавно команды сыграли между собой в чемпионате Украины, а Верес неожиданно легко разгромил соперника со счетом 5:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на Youtube канале Вереса, однако матч будет доступен только тем, кто оформит спонсорскую поддержку (35 гривен).

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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