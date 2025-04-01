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  4. 200 миллионов фунтов. Челси и Ливерпуль готовят топ-трансферы
Англия
01 апреля 2025, 18:27 |
534
0

200 миллионов фунтов. Челси и Ливерпуль готовят топ-трансферы

Карлос Балеба и Жоау Педро могут сменить команду летом

01 апреля 2025, 18:27 |
534
0
200 миллионов фунтов. Челси и Ливерпуль готовят топ-трансферы
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Балеба и Жоао Педро

Бразильский нападающий Жоао Педро и камерунский полузащитник Карлос Балеба, выступающие за «Брайтон», привлекают внимание «Ливерпуля» и «Челси», сообщает Talk Sport.

По информации источника, «красные» нацелились на бразильского футболиста, а «синие» – на камерунского. На обоих игроков «Брайтон» установил ценник в размере 100 миллионов евро.

Владелец клуба Тони Блум не чувствует финансового давления после продажи Мойсеса Кайседо, потому установил довольно большие ценники.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» намерен отобрать футболиста у «Челси».

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Даниил Кирияка Источник: talkSPORT
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