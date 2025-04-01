200 миллионов фунтов. Челси и Ливерпуль готовят топ-трансферы
Карлос Балеба и Жоау Педро могут сменить команду летом
Бразильский нападающий Жоао Педро и камерунский полузащитник Карлос Балеба, выступающие за «Брайтон», привлекают внимание «Ливерпуля» и «Челси», сообщает Talk Sport.
По информации источника, «красные» нацелились на бразильского футболиста, а «синие» – на камерунского. На обоих игроков «Брайтон» установил ценник в размере 100 миллионов евро.
Владелец клуба Тони Блум не чувствует финансового давления после продажи Мойсеса Кайседо, потому установил довольно большие ценники.
Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» намерен отобрать футболиста у «Челси».
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