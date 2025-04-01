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  4. Анатолий БЕЗСМЕРТНЫЙ: «Обе команды заслуживали победы»
Кубок Украины
01 апреля 2025, 18:58 |
587
0

Анатолий БЕЗСМЕРТНЫЙ: «Обе команды заслуживали победы»

«Виктория» уступила «Буковине» в четвертьфинале Кубка Украины

01 апреля 2025, 18:58 |
587
0
Анатолий БЕЗСМЕРТНЫЙ: «Обе команды заслуживали победы»
ФК Буковина. Анатолий Бессмертный

Главный тренер сумской «Виктории» Анатолий Бессмертный прокомментировал поражение в четвертьфинале Кубка Украины против черновицкой «Буковины» (1:2).

– Сегодня был по-настоящему кубковый матч. Возможно, ожидался некий «весенний» футбол, ведь это была первая игра для команд в новом году. Но этого не произошло. Обе команды продемонстрировали качественный рисунок игры.

– Изменился ли план на игру после быстрого пропущенного гола?

– Да, изменился. Как бы это странно не звучало, но пропущенный гол на первых минутах встречи нас даже успокоил. Мы начали действовать увереннее, ведь нечего было терять, нужно было спасать игру. Команда зарухалась и старалась взять игру под свой контроль. По моему мнению, сегодня две команды заслуживали победу. «Буковине» повезло больше, с чем я искренне поздравляю вас.

– «Виктория» пропустила два гола после стандартов. Можете ли вы сказать, что игроки вашей команды немного не доработали именно во время розыгрыша стандартных положений?

– В начале игры где-то потеряли концентрацию, да и в конце встречи сказалось это. Не доиграли в каком-то эпизоде, где-то кто-то потерял игрока, которого должен был опекать. Так и получили два мяча в свои ворота после розыгрышей стандартов.

– В составе «Виктории» выступает несколько экс-игроков «Буковины», двое из них сегодня появились на поле с первых минут – Артур Новотрясов и Даниил Кныш. Замечали ли вы за бывшими футболистами «Буковины» какую-то повышенную мотивацию на этот поединок?

– Да нет, они уважают «Буковину», какой-то дополнительной мотивации с их стороны не было, настраивались как к любому сопернику. Те ребята, которые недавно выступали в составе черновицкого клуба, нам очень подходят. Мы довольны, что они сейчас играют за «Викторию».

– Как оцените болельщиков «Буковины», их поддержку на стадионе?

– Мы такого давно не чувствовали. Приятно играть, когда на трибунах много болельщиков, которые так горячо поддерживают свою команду. В Черновцах – замечательные болельщики, атмосфера на стадионе была сумасшедшая.

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Александр Сильченко Источник: ФК Буковина
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