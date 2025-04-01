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  4. «Надо же включать мозги». Шарий жестко раскритиковал игроков клуба УПЛ
Украина. Премьер лига
01 апреля 2025, 15:25 |
774
0

«Надо же включать мозги». Шарий жестко раскритиковал игроков клуба УПЛ

Экс-нападающий «Черноморца» остался недоволен действиями нынешних одесситов

01 апреля 2025, 15:25 |
774
0
«Надо же включать мозги». Шарий жестко раскритиковал игроков клуба УПЛ
dynamo.kiev.ua. Иван Шарий

Бывший нападающий одесского «Черноморца» Иван Шарий прокомментировал разгромное поражение «моряков» в матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги против львовских «Карпат» (0:4):

«Мне очень обидно за «Черноморец» и Одессу. Город, который имеет команду с такими традициями – и чтобы оказаться на самом дне турнирной таблицы...

Если говорить о матче во Львове, то «моряки» начали игру вроде бы неплохо. Они создали несколько голевых моментов, после которых могли выйти вперед. А потом были 2 одиннадцатиметровых в ворота «Черноморца» в конце первого тайма. Я не знаю, чем думают футболисты на поле – надо же включать свои мозги! Нужно ли было Рудько бежать аж на угол штрафной, чтобы снести там соперника, а Арсичу «клюнуть» сзади по ноге игрока «Карпат»? Для чего? Трудно понять. Если была жажда борьбы, то это нужно делать с холодной головой, а не с горячей. Как следствие – 2 пенальти и 0:2. После этого игра фактически завершилась, хотя было забито еще 2 мяча. А могли гости и еще «глотнуть». Обидно за «Черноморец».

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Карпаты - Черноморец Иван Шарий Артур Рудько Владимир Арсич
Дмитрий Вус Источник: UA-Football
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