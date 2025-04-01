«Надо же включать мозги». Шарий жестко раскритиковал игроков клуба УПЛ

Бывший нападающий одесского «Черноморца» Иван Шарий прокомментировал разгромное поражение «моряков» в матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги против львовских «Карпат» (0:4):

«Мне очень обидно за «Черноморец» и Одессу. Город, который имеет команду с такими традициями – и чтобы оказаться на самом дне турнирной таблицы...

Если говорить о матче во Львове, то «моряки» начали игру вроде бы неплохо. Они создали несколько голевых моментов, после которых могли выйти вперед. А потом были 2 одиннадцатиметровых в ворота «Черноморца» в конце первого тайма. Я не знаю, чем думают футболисты на поле – надо же включать свои мозги! Нужно ли было Рудько бежать аж на угол штрафной, чтобы снести там соперника, а Арсичу «клюнуть» сзади по ноге игрока «Карпат»? Для чего? Трудно понять. Если была жажда борьбы, то это нужно делать с холодной головой, а не с горячей. Как следствие – 2 пенальти и 0:2. После этого игра фактически завершилась, хотя было забито еще 2 мяча. А могли гости и еще «глотнуть». Обидно за «Черноморец».