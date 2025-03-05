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  4. «Вы сделали мой вечер!» Реакция болельщиков на 7 мячей Арсенала
Лига чемпионов
05 марта 2025, 10:49 |
122
0

«Вы сделали мой вечер!» Реакция болельщиков на 7 мячей Арсенала

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСВ – «Арсенал» закончился со счетом 1:7

05 марта 2025, 10:49 |
122
0
«Вы сделали мой вечер!» Реакция болельщиков на 7 мячей Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСВ – Арсенал

Лондонский «Арсенал» практически решил вопрос выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов. Команда Микеля Артеты в первом матче 1/8 финала отгрузила в ворота ПСВ 7 мячей. Ответный поединок превратился в формальность.

В составе «Арсенала» забитыми мячами отличились Юрриен Тимбер, Итан Нванери, Микель Мерино, Мартин Эдегор (дубль), Леандро Троссард и Риккардо Калафьори. У ПСВ единственный гол с пенальти оформил Ноа Ланг. Болельщики впечатлены результатом.

Wafula0703: Арсенал, ты сделал мой вечер.

Bryan'O: Фантастическая игра, я верю, что мы можем выиграть эту лигу, если продолжим играть целенаправленно, с правильным планом игры, и с предельной решимостью победить. Надежды на Премьоер-лигу угасают, но давайте сделаем эту работу.

Name can be blank: ПСВ были настолько открыты, что, кажется, они никогда не смотрели ни одного матча Арсенала.

Но нашлись и недовольные.

Gech: Использовать Троссарда 90 минут просто говорит нам, что Артета никогда не научится управлять командой. Он мог бы дать шанс детям по крайней мере после 75 минуты.

Болельщики ПСВ разочарованы и не верят в свою команду.

Kpanti: И всем стыдно. Вам не нужно играть в Лиге чемпионов, вы должны играть в дивизионе 3 танзанийской лиги.

Football_Adept: Вас насиловали, лучше оставайтесь дома на второй матч.

mayor: Поражение с разницей в 7 голов в матче плей-офф Лиги чемпионов команде, не имеющей ни одного нападающего, должен привести к тому, что вас навсегда отстранят от участия в соревновании. УЕФА необходимо внести поправки в некоторые свои правила.

alpha: Какой смысл было побеждать «Ювентус»? Ужасная команда. Представьте себе, проигрыш со счетом 1-7 команде «Арсенала», лишенной нападающих. Совершенно бесполезно выходить на ответный матч.

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Лига чемпионов ПСВ - Арсенал ПСВ Арсенал Лондон Микель Артета Юрриен Тимбер реакция болельщиков Александр Зинченко Итан Нванери Микель Мерино Мартин Эдегор Леандро Троссард Риккардо Калафьори Ноа Ланг
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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