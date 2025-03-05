«Вы сделали мой вечер!» Реакция болельщиков на 7 мячей Арсенала
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСВ – «Арсенал» закончился со счетом 1:7
Лондонский «Арсенал» практически решил вопрос выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов. Команда Микеля Артеты в первом матче 1/8 финала отгрузила в ворота ПСВ 7 мячей. Ответный поединок превратился в формальность.
В составе «Арсенала» забитыми мячами отличились Юрриен Тимбер, Итан Нванери, Микель Мерино, Мартин Эдегор (дубль), Леандро Троссард и Риккардо Калафьори. У ПСВ единственный гол с пенальти оформил Ноа Ланг. Болельщики впечатлены результатом.
Wafula0703: Арсенал, ты сделал мой вечер.
Bryan'O: Фантастическая игра, я верю, что мы можем выиграть эту лигу, если продолжим играть целенаправленно, с правильным планом игры, и с предельной решимостью победить. Надежды на Премьоер-лигу угасают, но давайте сделаем эту работу.
Name can be blank: ПСВ были настолько открыты, что, кажется, они никогда не смотрели ни одного матча Арсенала.
Но нашлись и недовольные.
Gech: Использовать Троссарда 90 минут просто говорит нам, что Артета никогда не научится управлять командой. Он мог бы дать шанс детям по крайней мере после 75 минуты.
Болельщики ПСВ разочарованы и не верят в свою команду.
Kpanti: И всем стыдно. Вам не нужно играть в Лиге чемпионов, вы должны играть в дивизионе 3 танзанийской лиги.
Football_Adept: Вас насиловали, лучше оставайтесь дома на второй матч.
mayor: Поражение с разницей в 7 голов в матче плей-офф Лиги чемпионов команде, не имеющей ни одного нападающего, должен привести к тому, что вас навсегда отстранят от участия в соревновании. УЕФА необходимо внести поправки в некоторые свои правила.
alpha: Какой смысл было побеждать «Ювентус»? Ужасная команда. Представьте себе, проигрыш со счетом 1-7 команде «Арсенала», лишенной нападающих. Совершенно бесполезно выходить на ответный матч.
Showing who we are. pic.twitter.com/fDNACv6Tzk— Arsenal (@Arsenal) March 4, 2025
Simply sensational.— Arsenal (@Arsenal) March 4, 2025
A fully-deserved Player of the Match display from our skipper 🫡
🤝 @ChampionsLeague pic.twitter.com/R1EYzxPFLT
A tough defeat. #PSVARS #UCL pic.twitter.com/umfuxNN60e— PSV (@PSV) March 4, 2025
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