Павлидис – лучший бомбардир Бенфики в одном розыгрыше Лиги чемпионов

Форвард «Бенфики» Вангелис Павлидис в поединке против «Монако» забил свой седьмой гол в этом розыгрыше Лиги чемпионов и стал лучшим бомбардиром в истории клуба по количеству голов в одной кампании турнира (7).

18 февраля состоялась вторая встреча 1/16 финала ЛЧ между командами «Бенфика» и «Монако». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.

В этом сезоне еврокубков Павлидис принял участие в 10 матчах, отметившись 10 результативными действиями (7 голов, 3 ассиста). «Бенфика» вышла в 1/8 финала по сумме двух матчей (4:3).

