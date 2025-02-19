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Лига чемпионов
19 февраля 2025, 02:33 | Обновлено 19 февраля 2025, 03:13
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0

Павлидис – лучший бомбардир Бенфики в одном розыгрыше Лиги чемпионов

Португальцы вышли в 1/8 финала

19 февраля 2025, 02:33 | Обновлено 19 февраля 2025, 03:13
51
0
Павлидис – лучший бомбардир Бенфики в одном розыгрыше Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Вангелис Павлидис

Форвард «Бенфики» Вангелис Павлидис в поединке против «Монако» забил свой седьмой гол в этом розыгрыше Лиги чемпионов и стал лучшим бомбардиром в истории клуба по количеству голов в одной кампании турнира (7).

18 февраля состоялась вторая встреча 1/16 финала ЛЧ между командами «Бенфика» и «Монако». Встреча завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.

В этом сезоне еврокубков Павлидис принял участие в 10 матчах, отметившись 10 результативными действиями (7 голов, 3 ассиста). «Бенфика» вышла в 1/8 финала по сумме двух матчей (4:3).

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Монако Бенфика Лига чемпионов Вангелис Павлидис Бенфика - Монако статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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