Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нванери – самый молодой игрок Арсенала с 2008 года, отдавший ассист в АПЛ
Англия
16 февраля 2025, 04:26 |
37
0

Нванери – самый молодой игрок Арсенала с 2008 года, отдавший ассист в АПЛ

Итан отметился результативной передачей во встрече против «Лестера»

16 февраля 2025, 04:26 |
37
0
Нванери – самый молодой игрок Арсенала с 2008 года, отдавший ассист в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Итан Нванери

Нападающий «Арсенала» Итан Нванери стал самым молодым игроком в истории клуба с 2008 года, который отметился результативной передачей в АПЛ (17 лет, 10 месяцев и 25 дней).

15 февраля состоялся матч 25-го тура Премьер-лиги между командами «Лестер» и «Арсенал». Игра завершилась победой гостей со счетом 2:0. Микель Мерино оформил дубль.

До Итана в младшем возрасте результативной передачей в английском чемпионате отметился Аарон Рэмзи в сентябре 2008 года (17 лет, 8 месяцев и 18 дней).

В этом сезоне АПЛ Итан сыграл 15 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. «Арсенал» находится на втором месте в таблице лиги (15 побед, 8 ничьих, 2 поражения).

По теме:
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
Картину не испортил. Известна оценка Ярмолюка з матч с Вест Хэмом
Поучаствовал в победе. Известна оценка Забарного за матч с Саутгемптоном
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Лестер Лестер - Арсенал Итан Нванери Аарон Рэмзи
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
Бокс | 15 февраля 2025, 19:42 11
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса

Денис проиграл нокаутом в четвертом раунде

Переговоры идут. Челси активно интересуется полузащитником Барселоны
Футбол | 16 февраля 2025, 02:12 0
Переговоры идут. Челси активно интересуется полузащитником Барселоны
Переговоры идут. Челси активно интересуется полузащитником Барселоны

Марк Касадо привлекает внимание английского гранда

Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
Футбол | 15.02.2025, 10:16
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
Артета может принять безумное решение по Зинченко. И это не трансфер
Футбол | 15.02.2025, 23:28
Артета может принять безумное решение по Зинченко. И это не трансфер
Артета может принять безумное решение по Зинченко. И это не трансфер
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
Футбол | 15.02.2025, 20:46
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
14.02.2025, 08:10
Футбол
Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»
Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»
14.02.2025, 13:33 2
Бокс
Тарас СТЕПАНЕНКО: «У нас с Динамо – один враг»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «У нас с Динамо – один враг»
14.02.2025, 22:51 23
Футбол
Экс-тренер Динамо назвал игроков, на которых нельзя рассчитывать в клубе
Экс-тренер Динамо назвал игроков, на которых нельзя рассчитывать в клубе
14.02.2025, 15:05 1
Футбол
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
14.02.2025, 13:38 15
Футбол
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
15.02.2025, 06:51 3
Бокс
Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»
Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»
14.02.2025, 03:01
Футбол
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
14.02.2025, 08:32 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем