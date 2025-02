Нванери – самый молодой игрок Арсенала с 2008 года, отдавший ассист в АПЛ

Нападающий «Арсенала» Итан Нванери стал самым молодым игроком в истории клуба с 2008 года, который отметился результативной передачей в АПЛ (17 лет, 10 месяцев и 25 дней).

15 февраля состоялся матч 25-го тура Премьер-лиги между командами «Лестер» и «Арсенал». Игра завершилась победой гостей со счетом 2:0. Микель Мерино оформил дубль.

До Итана в младшем возрасте результативной передачей в английском чемпионате отметился Аарон Рэмзи в сентябре 2008 года (17 лет, 8 месяцев и 18 дней).

В этом сезоне АПЛ Итан сыграл 15 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист. «Арсенал» находится на втором месте в таблице лиги (15 побед, 8 ничьих, 2 поражения).

