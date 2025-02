Американка с украинскими корнями навязала достойную борьбу пятой ракетке

Американская теннисистка украинского происхождения Кэти Волынец (WTA 68) поборолась с пятой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной.

На старте соревнований WTA 500 в Абу-Даби Кэти выиграла сет у казахстанки, но затем проиграла последующие два. Матч завершился за 2 часа и 30 минут.

WTA 500 Абу-Даби. Хард. 1/8 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [1] – Кэти Волынец (США) – 2:6, 6:4, 6:4

Это была вторая встреча соперниц. Рыбакина выиграла второе очное противостояние.

Елена является не только первой сеяной соревнований, но и также действующей чемпионкой. Далее она сыграет против победительницы противостояния Онс Жабер – Вакана Сонобе.

Помимо Рыбакиной, в четвертьфинал пятисотника в Абу-Даби также уже вышли Маркета Вондроушова, Белинда Бенчич и Лейла Фернандес.

Rybakina gets her title defense underway! 🥁



The defending champion battles through a tricky encounter to defeat Volynets 2-6, 6-4, 6-4!#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/ONUqVePzR4