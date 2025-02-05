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  4. Американка с украинскими корнями навязала достойную борьбу пятой ракетке
WTA
05 февраля 2025, 15:02 |
760
2

Американка с украинскими корнями навязала достойную борьбу пятой ракетке

Елена Рыбакина начала защиту титула в Абу-Даби со сложной победы над Кэти Волынец

05 февраля 2025, 15:02 |
760
2
Американка с украинскими корнями навязала достойную борьбу пятой ракетке
Getty Images/Global Images Ukraine. Кэти Волынец

Американская теннисистка украинского происхождения Кэти Волынец (WTA 68) поборолась с пятой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной.

На старте соревнований WTA 500 в Абу-Даби Кэти выиграла сет у казахстанки, но затем проиграла последующие два. Матч завершился за 2 часа и 30 минут.

WTA 500 Абу-Даби. Хард. 1/8 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [1] – Кэти Волынец (США) – 2:6, 6:4, 6:4

Это была вторая встреча соперниц. Рыбакина выиграла второе очное противостояние.

Елена является не только первой сеяной соревнований, но и также действующей чемпионкой. Далее она сыграет против победительницы противостояния Онс Жабер – Вакана Сонобе.

Помимо Рыбакиной, в четвертьфинал пятисотника в Абу-Даби также уже вышли Маркета Вондроушова, Белинда Бенчич и Лейла Фернандес.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кэти Волынец
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина
Getty Images/Global Images Ukraine. Кэти Волынец
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина
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Кэти Волынец Елена Рыбакина WTA Абу-Даби
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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DonetskCity_Love_Rybakinu
🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦Завжди дякую Збройним Силам України🇺🇦🇺🇦🇺🇦 за можливість дивитись тенісні турніри!🎾🎾🎾 Поздравляю 💖🐟Рыбку с успешным стартом в Абу-Даби🇦🇪, хоть и достаточно непростым. 🎉🥳 Наконец дождался ее первого матча с Australian Open. Было прекрасно снова видеть ее сияющую от победы улыбку! 😊
Видели, как после матча подписала 4 мячика и бросала наугад на трибуны. Кого-то уж осчастливила.
Она знает, что ее любят!🥰 Но не догадывается, что даже в Украине🇺🇦 есть те кто тоже очень любят❤️! Как минимум я. Но думаю, что далеко не только я
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