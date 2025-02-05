Американка с украинскими корнями навязала достойную борьбу пятой ракетке
Елена Рыбакина начала защиту титула в Абу-Даби со сложной победы над Кэти Волынец
Американская теннисистка украинского происхождения Кэти Волынец (WTA 68) поборолась с пятой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной.
На старте соревнований WTA 500 в Абу-Даби Кэти выиграла сет у казахстанки, но затем проиграла последующие два. Матч завершился за 2 часа и 30 минут.
WTA 500 Абу-Даби. Хард. 1/8 финала
Елена Рыбакина (Казахстан) [1] – Кэти Волынец (США) – 2:6, 6:4, 6:4
Это была вторая встреча соперниц. Рыбакина выиграла второе очное противостояние.
Елена является не только первой сеяной соревнований, но и также действующей чемпионкой. Далее она сыграет против победительницы противостояния Онс Жабер – Вакана Сонобе.
Помимо Рыбакиной, в четвертьфинал пятисотника в Абу-Даби также уже вышли Маркета Вондроушова, Белинда Бенчич и Лейла Фернандес.
Rybakina gets her title defense underway! 🥁— wta (@WTA) February 5, 2025
The defending champion battles through a tricky encounter to defeat Volynets 2-6, 6-4, 6-4!#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/ONUqVePzR4
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сине-желтые потеряли позиции после поражения Тунису и теперь сыграют во Второй Мировой группе
Команда Александра Косенко не оставила шансов соперникам
Видели, как после матча подписала 4 мячика и бросала наугад на трибуны. Кого-то уж осчастливила.
Она знает, что ее любят!🥰 Но не догадывается, что даже в Украине🇺🇦 есть те кто тоже очень любят❤️! Как минимум я. Но думаю, что далеко не только я