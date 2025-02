Вондроушова выбила зашифрованную под Казахстан россиянку и вышла на Бенчич

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова (WTA 37) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.

Во 2-м раунде победительница Уимблдона-2023 уверенно переиграла экс-росиняку Юлию Путинцеву (Казахстан, WTA 21) за 1 час и 20 минут.

WTA 500 Абу-Даби. Хард. 1/8 финала

Юлия Путинцева (Казахстан) [4] – Маркета Вондроушова (Чехия) – 2:6, 3:6

Это была четвертая встреча соперниц. Маркета выиграла все очные противостояния.

В четвертьфинале соревнований в ОАЭ Вондроушова сыграет против Белинды Бенчич, которая ранее повесила две баранки Веронике Кудерметовой.

Маркета впервые с Ролан Гаррос 2024 сумела выиграть два матч подряд. На прошлом Уимблдонском турнире чешка получила травму и в августе перенесла операцию на плече. В Тур она вернулась в 2025 году, но Australian Open пропустила из-за очередного повреждения на пятисотнике в Аделаиде.

An all-around solid display 🫡@VondrousovaM downs the No. 4 seed Putintseva 6-2, 6-3 and will face Bencic in the QF!#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/5vwiK9ZHSa