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  4. Вондроушова выбила зашифрованную под Казахстан россиянку и вышла на Бенчич
WTA
05 февраля 2025, 13:56 |
590
3

Вондроушова выбила зашифрованную под Казахстан россиянку и вышла на Бенчич

Маркета одолела Юлию Путинцеву в 1/8 финала турнира WTA 500 в Абу-Даби

05 февраля 2025, 13:56 |
590
3
Вондроушова выбила зашифрованную под Казахстан россиянку и вышла на Бенчич
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова (WTA 37) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ.

Во 2-м раунде победительница Уимблдона-2023 уверенно переиграла экс-росиняку Юлию Путинцеву (Казахстан, WTA 21) за 1 час и 20 минут.

WTA 500 Абу-Даби. Хард. 1/8 финала

Юлия Путинцева (Казахстан) [4] – Маркета Вондроушова (Чехия) – 2:6, 3:6

Это была четвертая встреча соперниц. Маркета выиграла все очные противостояния.

В четвертьфинале соревнований в ОАЭ Вондроушова сыграет против Белинды Бенчич, которая ранее повесила две баранки Веронике Кудерметовой.

Маркета впервые с Ролан Гаррос 2024 сумела выиграть два матч подряд. На прошлом Уимблдонском турнире чешка получила травму и в августе перенесла операцию на плече. В Тур она вернулась в 2025 году, но Australian Open пропустила из-за очередного повреждения на пятисотнике в Аделаиде.

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Маркета Вондроушова Юлия Путинцева Белинда Бенчич WTA Абу-Даби
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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protasov_lyopu_dadaj
половина новостей сегодня про русню
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0
introvert
В Еміратах продовжується бенкет для гурманів! Маркета запропонувала гарну страву, але те, як Белінда намастила татарку на хліб і проковтнула, можна ще довго смакувати. Там ще й Кеті намагається долучитися до частування...
Пробачте за гастрономічний твіт)
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0
Dimonchik
Автор! А на хіба шифруватись, якщо їх незашифрованих допускають на всі турніри?
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0
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