Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (WTA 157 уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ

Во 2-м раунде швейцарка разгромила «нейтралку» Веронику Кудерметову (WTA 52) за 1 час и 5 минут, оформив две баранки.

WTA 500 Абу-Даби. Хард. 1/8 финала

Белинда Бенчич (Швейцария) [WC] – Вероника Кудерметова – 6:0, 6:0

Это была 10-я встреча соперниц. Бенчич выиграла шестое очное противостояние.

Белинда во второй раз в карьере выиграла матч, не отдав ей ни одного гейма. Впервые она это сделала в 2015 году.

На старте пятисотника Белинда выиграла у Ребекки Шрамковой. Следующей соперницей олимпийской чемпионки 2020 года будет победительница противостояния Юлия Путинцева – Маркета Вондроушова.