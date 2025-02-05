Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0
Белинда Бенчич разгромила Веронику Кудерметову на турнире в Абу-Даби
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (WTA 157 уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ
Во 2-м раунде швейцарка разгромила «нейтралку» Веронику Кудерметову (WTA 52) за 1 час и 5 минут, оформив две баранки.
WTA 500 Абу-Даби. Хард. 1/8 финала
Белинда Бенчич (Швейцария) [WC] – Вероника Кудерметова – 6:0, 6:0
Это была 10-я встреча соперниц. Бенчич выиграла шестое очное противостояние.
Белинда во второй раз в карьере выиграла матч, не отдав ей ни одного гейма. Впервые она это сделала в 2015 году.
На старте пятисотника Белинда выиграла у Ребекки Шрамковой. Следующей соперницей олимпийской чемпионки 2020 года будет победительница противостояния Юлия Путинцева – Маркета Вондроушова.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua собрал все знаковые переходы нынешней зимы
Команда Александра Косенко не оставила шансов соперникам