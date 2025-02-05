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  4. Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0
WTA
05 февраля 2025, 11:26 |
489
2

Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0

Белинда Бенчич разгромила Веронику Кудерметову на турнире в Абу-Даби

05 февраля 2025, 11:26 |
489
2
Это ли не красота? Олимпийская чемпионка 2020 оформила нейтралке 6:0, 6:0
Getty Images/Global Images Ukraine

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (WTA 157 уверенно вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Абу-Даби, ОАЭ

Во 2-м раунде швейцарка разгромила «нейтралку» Веронику Кудерметову (WTA 52) за 1 час и 5 минут, оформив две баранки.

WTA 500 Абу-Даби. Хард. 1/8 финала

Белинда Бенчич (Швейцария) [WC] – Вероника Кудерметова – 6:0, 6:0

Это была 10-я встреча соперниц. Бенчич выиграла шестое очное противостояние.

Белинда во второй раз в карьере выиграла матч, не отдав ей ни одного гейма. Впервые она это сделала в 2015 году.

На старте пятисотника Белинда выиграла у Ребекки Шрамковой. Следующей соперницей олимпийской чемпионки 2020 года будет победительница противостояния Юлия Путинцева – Маркета Вондроушова.

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Белинда Бенчич Вероника Кудерметова WTA Абу-Даби
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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protasov_lyopu_dadaj
нет никаких "нейтралок". есть русня
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+2
Андрій Заліщук
Кудерметка слабка тенісистка по факту, у неї спад зараз
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0
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