Митома – лучший японский бомбардир в истории АПЛ

19 января в рамках 22-го тура чемпионата Англии на «Олд Траффорд» состоялся поединок между командами «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон». Встреча завершилась победой гостей со счетом 3:1. Голами отметились Янкуба Минте, Бруно Фернандеш, Каору Митома и Джорджиньо Руттер.

Благодаря забитому мячу против «красных дьяволов» Митома стал лучшим японским голеадором в истории Премьер-лиги (15). Предыдущим рекордсменом в этом списке был Синдзи Окадзаки (14 голов).

Каору в нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги провел 22 матча за «чаек», отметившись 8 голевыми действиями (5 голов + 3 ассиста). Команда японца занимает 9-е место в турнирной таблице.

