19.01.2025 16:00 – FT 1 : 3
Англия19 января 2025, 21:11 |
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Ман Юнайтед – Брайтон – 1:3. Фиаско красных дьяволов. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 22-го тура Английской Премьер-лиги
19 января 2025, 21:11 |
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В воскресенье, 19 января, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном».
Встреча прошла на Олд Траффорд в Манчестере.
Хозяева поля уступили со счетом 1:3.
Английская Премьер-лига. 22-й тур
Манчестер Юнайтед – Брайтон – 1:3
Голы: Фернандеш, 23 (пен.) – Минте, 5, Митома, 60, Рюттер, 76.
Видеообзор матча:
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Рюттер (Брайтон).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Каору Митома (Брайтон).
23’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Янкуба Минте (Брайтон).
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