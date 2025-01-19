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Манчестер Юнайтед
19.01.2025 16:00 – FT 1 : 3
Брайтон
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Англия
19 января 2025, 21:11 |
249
0

Ман Юнайтед – Брайтон – 1:3. Фиаско красных дьяволов. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 22-го тура Английской Премьер-лиги

19 января 2025, 21:11 |
249
0
Ман Юнайтед – Брайтон – 1:3. Фиаско красных дьяволов. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайтон

В воскресенье, 19 января, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном».

Встреча прошла на Олд Траффорд в Манчестере.

Хозяева поля уступили со счетом 1:3.

Английская Премьер-лига. 22-й тур

Манчестер Юнайтед – Брайтон – 1:3

Голы: Фернандеш, 23 (пен.) – Минте, 5, Митома, 60, Рюттер, 76.

Видеообзор матча:

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Рюттер (Брайтон).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Каору Митома (Брайтон).
23’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Янкуба Минте (Брайтон).
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Брайтон Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Брайтон видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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