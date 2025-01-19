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Манчестер Юнайтед
19.01.2025 16:00 – FT 1 : 3
Брайтон
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Англия
19 января 2025, 20:08 | Обновлено 19 января 2025, 20:58
844
5

АМОРИМ: «Я не буду менять свое видение игры. Игроки и фаны будут страдать»

Наставник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал поражение в 22-м туре АПЛ

19 января 2025, 20:08 | Обновлено 19 января 2025, 20:58
844
5
АМОРИМ: «Я не буду менять свое видение игры. Игроки и фаны будут страдать»
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 19 января, состоялся матч 22-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном».

«Красные дьяволы» проиграли со счетом 1:3. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал поражение в игре:

«Что касается меня, то ясно, что я не собираюсь менять свое видение игры. Я это очень четко осознаю. Игроки будут страдать, и болельщики будут страдать. Мне очень жаль, но у меня есть только один способ делать вещи. Нам нужно пережить этот момент, и всем понятно, что мы будем делать.

Я объяснил эту ситуацию. Я буду играть так, как я играю, потому что такова была идея с самого начала. Я был очень откровенным во всем, с болельщиками, с правлением и со всеми. Они знали, чего от меня ожидать. Но это не главное, недопустимо проигрывать столько игр. В пяти матчах дома проиграть четыре и выиграть один – это очень тяжело для любого клуба. Нам нужно совершенствоваться».

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Іван Распутін Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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Комментарии 5
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Павло
Та нє, я, як давній вболівальник Ліверпуля, буду тільки радіти, дивлячись на такий всратий МЮ 
Здоров'я Аморіму 
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+1
Saar
Не змінюй...🤣🤣🤣
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+1
RedDevil
Мне кажется ,,что МЮ уже ничего не спасёт , кроме увольнения всяких глейзеров и им подобных , Ретклиф тоже ещё то существо , да он миллионер и возможно он крут как руководитель , но явно футбол это не его стихия
Чего только стоит увольнение БОССА и выкинуть Ван Нистелроя , не дав даже шанса хотя бы до зимнего трансыерного окна 
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+1
Harun Bakircioğlu
"Я не збираюся змінювати своє бачення гри. Гравці будуть страждати, і вболівальники будуть страждати"
Это он про свою тупорылую схему с 3 защитниками, которая не работает в Англии? Сегодня даже Сити играл в 4 при счете 6:0. Ну страдайте.
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+1
Перець
Пакуй чемодани 
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0
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