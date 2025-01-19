АМОРИМ: «Я не буду менять свое видение игры. Игроки и фаны будут страдать»

В воскресенье, 19 января, состоялся матч 22-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном».

«Красные дьяволы» проиграли со счетом 1:3. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал поражение в игре:

«Что касается меня, то ясно, что я не собираюсь менять свое видение игры. Я это очень четко осознаю. Игроки будут страдать, и болельщики будут страдать. Мне очень жаль, но у меня есть только один способ делать вещи. Нам нужно пережить этот момент, и всем понятно, что мы будем делать.

Я объяснил эту ситуацию. Я буду играть так, как я играю, потому что такова была идея с самого начала. Я был очень откровенным во всем, с болельщиками, с правлением и со всеми. Они знали, чего от меня ожидать. Но это не главное, недопустимо проигрывать столько игр. В пяти матчах дома проиграть четыре и выиграть один – это очень тяжело для любого клуба. Нам нужно совершенствоваться».