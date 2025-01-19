Манчестер Юнайтед – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 января в 16:00 матч чемпионата Англии
19 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги будет сыгран поединок между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон».
Местом проведения футбольного противостояния станет стадион «Олд Траффорд».
В турнирной таблице чемпионата Англии «дьяволы» располагаются на 13-й позиции, тогда как «чайки» занимают 10-е место.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».
Манчестер Юнайтед – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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