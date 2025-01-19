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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
19.01.2025 16:00 - : -
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
19 января 2025, 12:30 | Обновлено 19 января 2025, 13:27
25
0

Манчестер Юнайтед – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 января в 16:00 матч чемпионата Англии

19 января 2025, 12:30 | Обновлено 19 января 2025, 13:27
25
0
Манчестер Юнайтед – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед – Брайтон

19 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги будет сыгран поединок между клубами «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон».

Местом проведения футбольного противостояния станет стадион «Олд Траффорд».

В турнирной таблице чемпионата Англии «дьяволы» располагаются на 13-й позиции, тогда как «чайки» занимают 10-е место.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток раздастся в 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports».

Манчестер Юнайтед – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Брайтон
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Манчестер Юнайтед Брайтон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Брайтон смотреть онлайн
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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