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Манчестер Юнайтед
19.01.2025 16:00 - : -
Брайтон
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Англия
19 января 2025, 08:04 | Обновлено 19 января 2025, 08:05
122
0

Манчестер Юнайтед – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 19 января в 16:00 по Киеву

19 января 2025, 08:04 | Обновлено 19 января 2025, 08:05
122
0
Манчестер Юнайтед – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

19 января на «Олд Траффорд» пройдет матч 22-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Брайтон энд Хоув Альбион». Поединок начнется в 16:00 по киевкому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда в целом никак не может серьезно, стабильно проявлять себя после того, как Фергюсон завершил свою великую карьеру. Никак не получается найти полноценного преемника сэру Алексу, вот и у тен Хага, по сути, удался только первый год на Туманном Альбионе. Провалы 2023/2024 компенсировались, по крайней мере, в глазах руководства, победой в кубке Англии. С другой стороны, из-за этого красные дьяволы пытаются меняться уже по ходу нынешнего сезона, и откровенно слабо Рубен Аморим справляется с ролью пожарника. Да, с Ливерпулем хотя бы выдали ничью. В кубке с Арсеналом получилось проявить характер: в меньшинстве прошли дальше, пусть и по пенальти. Но Саутгемптон в прошлом туре долго вел на Олд Траффорд, но в последние минуты хет-триком разразился Диалло.

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Брайтон

Клуб год назад дебютировал в Лиге Европы. Там, правда, после победы в группе проиграли сразу же в плей-офф, параллельно сдувшись и в АПЛ, где в 2024-м году откатились в нижнюю часть таблицы. Но аппетит к еврокубкам остался, не зря летом очень серьезно потратились, и на приглашение на тренерский пост Хюрцелера, и укрепив состав рядом не дешевых новичков. Фабиан действительно мощно начинал на Туманном Альбионе. Но постепенно неудач становилось все больше, а с конца ноября напрочь разучились побеждать. Пусть даже при этом отбирались очки через ничьи у Астон Виллы и Арсенала. В кубке с Норвичем наконец-то прорвало, выиграли 4:0. После этого с и Ипсвич были гроссмейстерские 2:0.

Статистика личных встреч

В последних 7 очных поединках чайки проиграли в основное время только однажды. 2:1 в конце августа стали пятой победой над МЮ на этом отрезке.

Прогноз

Букмекерские конторы все еще больше верят в МЮ. Но Брайтон постепенно прибавляет - безопасной выглядит ставка на него с форой 0 (коэффициент - 1,77).

Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
19 января 2025 -
16:00
Брайтон
Фора Брайтона 0 1.77 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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