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  4. После исторического антирекорда Чжан Шуай в Китае выиграла уже 4-й матч
WTA
01 октября 2024, 12:03 |
232
0

После исторического антирекорда Чжан Шуай в Китае выиграла уже 4-й матч

35-летняя теннисистка в 1/8 финала тысячника в Пекине одолела Магдалену Френх

01 октября 2024, 12:03 |
232
0
После исторического антирекорда Чжан Шуай в Китае выиграла уже 4-й матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Шуай

35-летня китайская теннисистка Чжан Шуай (WTA 595) вышла в 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

В 4-м раунде китаянка в двух сетах легко справилась с Магдаленой Френх (Польша, WTA 31) за 1 час и 32 минуты.

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/16 финала

Чжан Шуай (Китай) – Маггдалена Френх (Польша) – 6:4, 6:2

Это была третья встреча соперниц. Чжан выиграла 2-й очный поединок.

Чжан в столице Китая прервала рекордную серию из 24 поражений подряд. Теперь у опытной спортсменки уже 4 победы подряд: над Маккартни Кесслер, Эммой Наварро, Гретт Миннен и над Френх.

Чжан – четвертая теннисистка с 2009 года (когда был введен формат тысячников) после Клим Клейстерс, Слоан Стивенс и Наоми Осаки, которой удалось добраться до четвертьфинала турнира категории WTA 1000, находясь за пределами топ-500. Чжан Шуай также четвертая после сестер Уильямс и Мирьяны Лучич-Барони, которой дошла до такой стадии после 35 лет.

В 1/4 финала соревнований на кортах Пекина Чжан Шуай сыграет против Паулы Бадоса, которая ранее выбила Джессику Пегулу.

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Чжан Шуай Магдалена Френх WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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