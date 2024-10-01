После исторического антирекорда Чжан Шуай в Китае выиграла уже 4-й матч

35-летня китайская теннисистка Чжан Шуай (WTA 595) вышла в 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

В 4-м раунде китаянка в двух сетах легко справилась с Магдаленой Френх (Польша, WTA 31) за 1 час и 32 минуты.

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/16 финала

Чжан Шуай (Китай) – Маггдалена Френх (Польша) – 6:4, 6:2

Это была третья встреча соперниц. Чжан выиграла 2-й очный поединок.

Чжан в столице Китая прервала рекордную серию из 24 поражений подряд. Теперь у опытной спортсменки уже 4 победы подряд: над Маккартни Кесслер, Эммой Наварро, Гретт Миннен и над Френх.

Чжан – четвертая теннисистка с 2009 года (когда был введен формат тысячников) после Клим Клейстерс, Слоан Стивенс и Наоми Осаки, которой удалось добраться до четвертьфинала турнира категории WTA 1000, находясь за пределами топ-500. Чжан Шуай также четвертая после сестер Уильямс и Мирьяны Лучич-Барони, которой дошла до такой стадии после 35 лет.

В 1/4 финала соревнований на кортах Пекина Чжан Шуай сыграет против Паулы Бадоса, которая ранее выбила Джессику Пегулу.