Третья ракетка мира и финалистка US Open 2024 вылетела из турнира в Пекине
Джессика Пегула в 1/8 финала в двух сетах уступила Пауле Бадосе
Третья ракетка мира Джессика Пегула (США) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).
В 1/8 финала американка в двух сетах проиграла Пауле Бадосе (Испания, WTA 19) за 1 час и 4 минуты.
WTA 1000 Пекин. Хард. 1/8 финала
Паула Бадоса (Испания) [15] – Джессика Пегула (США) [2] – 6:4, 6:0
Это была четвертая встреча соперниц. Бадоса впервые выиграла очный поединок.
До турнира в столице Китая Джессика выступила на US Open 2024, где добралась до финала, проиграв Арине Соболенко 5:7, 5:7.
Бадоса впервые с 2021 года одолела соперницу топ-10 рейтинга WTA и в 10-й раз сыграет на стадии 1/4 финала тысячника.
В следующем раунде соревнований на кортах Пекина Паула встретится с Чжан Шуай, которая выбила Магдалену Френх.
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