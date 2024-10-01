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WTA
01 октября 2024, 11:49 | Обновлено 01 октября 2024, 11:50
626
0

Третья ракетка мира и финалистка US Open 2024 вылетела из турнира в Пекине

Джессика Пегула в 1/8 финала в двух сетах уступила Пауле Бадосе

01 октября 2024, 11:49 | Обновлено 01 октября 2024, 11:50
626
0
Третья ракетка мира и финалистка US Open 2024 вылетела из турнира в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула и Паула Бадоса

Третья ракетка мира Джессика Пегула (США) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Пекине (Китай).

В 1/8 финала американка в двух сетах проиграла Пауле Бадосе (Испания, WTA 19) за 1 час и 4 минуты.

WTA 1000 Пекин. Хард. 1/8 финала

Паула Бадоса (Испания) [15] – Джессика Пегула (США) [2] – 6:4, 6:0

Это была четвертая встреча соперниц. Бадоса впервые выиграла очный поединок.

До турнира в столице Китая Джессика выступила на US Open 2024, где добралась до финала, проиграв Арине Соболенко 5:7, 5:7.

Бадоса впервые с 2021 года одолела соперницу топ-10 рейтинга WTA и в 10-й раз сыграет на стадии 1/4 финала тысячника.

В следующем раунде соревнований на кортах Пекина Паула встретится с Чжан Шуай, которая выбила Магдалену Френх.

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Джессика Пегула Паула Бадоса WTA Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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