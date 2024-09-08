Стала известна победительница US Open 2024

Вторая ракетка мира Арина Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе, выиграла трофей на Открытом чемпионате США 2024 по теннису.

В финале Соболенко одолела американку Джессику Пегулу (США, WTA 6) в двух сетах за 1 час и 55 минут.

US Open 2024. Финал

Джессика Пегула (США) [6] – Арина Соболенко [2] – 5:7, 5:7

В первой партии Пегула проигрывала 2:5 с одним брейком, сумела сравнять счет (5:5), но отдала 2 гейма.

Во втором сете Джессика уступала 0:3, однако выиграла 5 геймов подряд и была близка к тому, чтобы перевести игру в решающей сет. К сожалению, представительница США не сумела этого сделать, проиграв 4 гейма.

Это была 8-я встреча соперниц. У американки только 2 победы.

Соболенко впервые в карьере выиграла титул на кортах Нью-Йорка. На счету Арины 3 трофея на уровне Grand Slam. Ранее она дважды побеждала на Australian Open (2023, 2024).

Пегула впервые в карьере провела финальный поединок на мейджорах. Ранее ее лучшим результатом была стадия 1/4 финала.

8 сентября на US Open 2024 состоится финальный матч в мужском одиночном разряде. Трофей между собой разыграют Янник Синнер и Тейлор Фритц.