Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стала известна победительница US Open 2024
US Open
08 сентября 2024, 01:15 | Обновлено 08 сентября 2024, 01:24
1615
5

Стала известна победительница US Open 2024

Арина Соболенко переиграла Джессику Пегулу и выиграла трофей американского мейджора

08 сентября 2024, 01:15 | Обновлено 08 сентября 2024, 01:24
1615
5
Стала известна победительница US Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула и Арина Соболенко

Вторая ракетка мира Арина Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе, выиграла трофей на Открытом чемпионате США 2024 по теннису.

В финале Соболенко одолела американку Джессику Пегулу (США, WTA 6) в двух сетах за 1 час и 55 минут.

US Open 2024. Финал

Джессика Пегула (США) [6] – Арина Соболенко [2] – 5:7, 5:7

В первой партии Пегула проигрывала 2:5 с одним брейком, сумела сравнять счет (5:5), но отдала 2 гейма.

Во втором сете Джессика уступала 0:3, однако выиграла 5 геймов подряд и была близка к тому, чтобы перевести игру в решающей сет. К сожалению, представительница США не сумела этого сделать, проиграв 4 гейма.

Это была 8-я встреча соперниц. У американки только 2 победы.

Соболенко впервые в карьере выиграла титул на кортах Нью-Йорка. На счету Арины 3 трофея на уровне Grand Slam. Ранее она дважды побеждала на Australian Open (2023, 2024).

Пегула впервые в карьере провела финальный поединок на мейджорах. Ранее ее лучшим результатом была стадия 1/4 финала.

8 сентября на US Open 2024 состоится финальный матч в мужском одиночном разряде. Трофей между собой разыграют Янник Синнер и Тейлор Фритц.

По теме:
Стали известны чемпионы US Open в мужском парном разряде
«Я знала». Людмила Киченок вспомнила первый матч в паре с Остапенко
Янник Синнер – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арина Соболенко Джессика Пегула US Open 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна окончательная заявка Украины на матч с Албанией
Футбол | 07 сентября 2024, 10:07 22
Стала известна окончательная заявка Украины на матч с Албанией
Стала известна окончательная заявка Украины на матч с Албанией

Команды встретятся в Праге 7 сентября

Первый трофей в 2024 году. Украинец выиграл парный титул на челленджере
Теннис | 07 сентября 2024, 22:42 0
Первый трофей в 2024 году. Украинец выиграл парный титул на челленджере
Первый трофей в 2024 году. Украинец выиграл парный титул на челленджере

Сачко и Кароль в финале турнира в Тульне обыграли дуэт Джевецки / Матушевски

Украина – Албания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 07.09.2024, 19:13
Украина – Албания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Албания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Легендарный коуч Тайсона и Кличко назвал лучшего боксера за всю историю
Бокс | 07.09.2024, 07:05
Легендарный коуч Тайсона и Кличко назвал лучшего боксера за всю историю
Легендарный коуч Тайсона и Кличко назвал лучшего боксера за всю историю
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Футбол | 07.09.2024, 23:45
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
CrimeaUKRAINEDonbass
Мій ТікТок @donateukraine Якщо Що Підписуйтесь 
Ответить
-1
CrimeaUKRAINEDonbass
Доброї Ночі Українці Не Забуваємо Створювати Аккаунти У Підтримку України Масово Нові і Існуючі Інстаграм Фейсбук ТікТок і У Всіх Можливих Соцмережах Світу і Тоді Потім Люди Нашим Військовим Будуть Кидать Дуже Багато Грошей На Зброю Наші Військові Чекають Вашої Підтримки Без Вашої Підтримки Ми Програємо Нажаль 
Ответить
-1
T-800
так будет и в новой серии своя Контавейт, Карогарсия или какая-нибудь Костюк??? на остаток сезона
Ответить
-4
T-800
у Арины:
2 тбш и 3 Мастерса в первой половине сезона
и 1 тбш и 1 Цинци во второй половине сезоне (выиграны недавно)*
прям сестра Иги))
*у Швёнтек Итоговый, помимо юсо, который спасает хоть как_то картину за год
Итого: на двоих 2 Вуханя, 2 ЮСА ... Цинци во втором семестре, мдаа.... не удаются третьи и четвёртые четверти ...
Ответить
-4
T-800
3 из 4 последних мэйджора на харде за Сабаленкой
ПОТУЖНО!!!
Ответить
-6
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
ВИДЕО. Что это было? Франция забила в ворота Италии уже на 14-й секунде
06.09.2024, 22:22 1
Футбол
Клуб УПЛ на следующей неделе может сняться с чемпионата. Известна причина
Клуб УПЛ на следующей неделе может сняться с чемпионата. Известна причина
06.09.2024, 16:19 31
Футбол
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
06.09.2024, 00:23
Футбол
Владимир Кличко признался, благодаря кому была построена его карьера
Владимир Кличко признался, благодаря кому была построена его карьера
06.09.2024, 15:43
Бокс
Ярослава МАГУЧИХ: «Меня иногда уже называют сумасшедшей»
Ярослава МАГУЧИХ: «Меня иногда уже называют сумасшедшей»
06.09.2024, 18:15 2
Другие виды
Англия U-21 потеряла важные очки. Таблица: Украина U-21 захватила лидерство
Англия U-21 потеряла важные очки. Таблица: Украина U-21 захватила лидерство
06.09.2024, 23:59 2
Футбол
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
Новая неприятность. Ребров потерял еще одного игрока на матч с Албанией
07.09.2024, 08:57 54
Футбол
«Он непобедим». Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера на планете
«Он непобедим». Оскар Де Ла Хойя назвал лучшего боксера на планете
06.09.2024, 07:10 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем