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  4. Янник Синнер – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
07 сентября 2024, 12:28 |
49
0

Янник Синнер – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала US Open

07 сентября 2024, 12:28 |
49
0
Янник Синнер – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

8 сентября состоится финал мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате США по теннису.

В матче за титул сыграют итальянец Янник Синнер (№1 ATP) и американец Тэйлор Фритц (№12 ATP). Время начала поединка – 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисистов, счет равный.

Для американца это первый финал турниров Grand Slam в карьере, итальянец в этом году уже выиграл Australian Open.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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