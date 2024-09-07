Янник Синнер – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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8 сентября состоится финал мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче за титул сыграют итальянец Янник Синнер (№1 ATP) и американец Тэйлор Фритц (№12 ATP). Время начала поединка – 21:00 по Киеву.
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Это будет 3-я встреча теннисистов, счет равный.
Для американца это первый финал турниров Grand Slam в карьере, итальянец в этом году уже выиграл Australian Open.
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