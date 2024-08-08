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US Open
08 августа 2024, 10:52 | Обновлено 08 августа 2024, 10:59
352
0

US Open-2024. Призовые по раундам

В 2023-м организаторы выделят на призовые на 15.3% больше, чем в прошлом году

08 августа 2024, 10:52 | Обновлено 08 августа 2024, 10:59
352
0
US Open-2024. Призовые по раундам
US Open

В 2024 году призовой фонд US Open составит 75.0 миллиона долларов США. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.

Одиночный разряд, основная сетка
Победитель $3,600,000
Финалист $1,800,000
1/2 финала $1,000,000
1/4 финала $530,000
4-й раунд $325,000
3-й раунд $215,000
2-й раунд $140,000
1-й раунд $100,000


Одиночный разряд, квалификация

3-й раунд $52,000
2-й раунд $38,000
1-й раунд $25,000

Парный разряд (на команду)

Победители $750,000
Финалисты $375,000
1/2 финала $190,000
1/4 финала $110,000
3-й раунд $63,000
2-й раунд $40,000
1-й раунд $25,000

Парный смешанный разряд (на команду)
Победители $200,000
Финалисты $100,000
1/2 финала $50,000
1/4 финала $27,500
2-й раунд $16,500
1-й раунд $10,000


Отметим, что в 2023-м году призовой фонд турнира составлял 65,0 миллиона долларов.

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 26 августа по 8 сентября.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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