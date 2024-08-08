US Open-2024. Призовые по раундам

В 2024 году призовой фонд US Open составит 75.0 миллиона долларов США. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.

Одиночный разряд, основная сетка

Победитель $3,600,000 Финалист $1,800,000 1/2 финала $1,000,000 1/4 финала $530,000 4-й раунд $325,000 3-й раунд $215,000 2-й раунд $140,000 1-й раунд $100,000

Одиночный разряд, квалификация

3-й раунд $52,000 2-й раунд $38,000 1-й раунд $25,000

Парный разряд (на команду)

Победители $750,000 Финалисты $375,000 1/2 финала $190,000 1/4 финала $110,000 3-й раунд $63,000 2-й раунд $40,000 1-й раунд $25,000



Парный смешанный разряд (на команду)