US Open08 августа 2024, 10:52 | Обновлено 08 августа 2024, 10:59
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US Open-2024. Призовые по раундам
В 2023-м организаторы выделят на призовые на 15.3% больше, чем в прошлом году
08 августа 2024, 10:52 | Обновлено 08 августа 2024, 10:59
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В 2024 году призовой фонд US Open составит 75.0 миллиона долларов США. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|$3,600,000
|Финалист
|$1,800,000
|1/2 финала
|$1,000,000
|1/4 финала
|$530,000
|4-й раунд
|$325,000
|3-й раунд
|$215,000
|2-й раунд
|$140,000
|1-й раунд
|$100,000
Одиночный разряд, квалификация
|3-й раунд
|$52,000
|2-й раунд
|$38,000
|1-й раунд
|$25,000
Парный разряд (на команду)
|Победители
|$750,000
|Финалисты
|$375,000
|1/2 финала
|$190,000
|1/4 финала
|$110,000
|3-й раунд
|$63,000
|2-й раунд
|$40,000
|1-й раунд
|$25,000
Парный смешанный разряд (на команду)
|Победители
|$200,000
|Финалисты
|$100,000
|1/2 финала
|$50,000
|1/4 финала
|$27,500
|2-й раунд
|$16,500
|1-й раунд
|$10,000
Отметим, что в 2023-м году призовой фонд турнира составлял 65,0 миллиона долларов.
Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 26 августа по 8 сентября.
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