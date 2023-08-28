US Open28 августа 2023, 10:20 |
314
0
US Open-2023. Призовые по раундам
В 2022-м организаторы выделят на призовые на 8% больше, чем в прошлом году
28 августа 2023, 10:20 |
314
0
В 2023 году призовой фонд US Open составит 65,0 миллиона долларов США. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|$3,000,000
|Финалист
|$1,500,000
|1/2 финала
|$775,000
|1/4 финала
|$455,000
|4-й раунд
|$284,000
|3-й раунд
|$191,000
|2-й раунд
|$123,000
|1-й раунд
|$81,500
Одиночный разряд, квалификация
|3-й раунд
|$45,000
|2-й раунд
|$34,500
|1-й раунд
|$22,000
Парный разряд (на команду)
|Победители
|$700,000
|Финалисты
|$350,000
|1/2 финала
|$180,000
|1/4 финала
|$100,000
|3-й раунд
|$58,000
|2-й раунд
|$36,800
|1-й раунд
|$22,000
Парный смешанный разряд (на команду)
|Победители
|$170,000
|Финалисты
|$85,000
|1/2 финала
|$42,500
|1/4 финала
|$23,200
|2-й раунд
|$14,200
|1-й раунд
|$8,300
Отметим, что в 2022-м году призовой фонд турнира составлял 60,1 миллиона долларов.
Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 28 августа по 10 сентября.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 28 августа 2023, 06:25 8
Британец хочет «добиться справедливости» после поражения от чемпиона мира
Футбол | 28 августа 2023, 10:26 1
Украинский хавбек вчера дебютировал в новой команде
Бокс | 27.08.2023, 12:20
Теннис | 28.08.2023, 07:51
Бокс | 27.08.2023, 11:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.08.2023, 23:43 12
26.08.2023, 18:03 24
26.08.2023, 08:59 2
27.08.2023, 13:31 16
26.08.2023, 22:43 2
27.08.2023, 02:42 18
27.08.2023, 04:05 10
27.08.2023, 04:29 2