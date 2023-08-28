US Open-2023. Призовые по раундам

В 2023 году призовой фонд US Open составит 65,0 миллиона долларов США. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.

Одиночный разряд, основная сетка

Победитель $3,000,000 Финалист $1,500,000 1/2 финала $775,000 1/4 финала $455,000 4-й раунд $284,000 3-й раунд $191,000 2-й раунд $123,000 1-й раунд $81,500

Одиночный разряд, квалификация

3-й раунд $45,000 2-й раунд $34,500 1-й раунд $22,000

Парный разряд (на команду)

Победители $700,000 Финалисты $350,000 1/2 финала $180,000 1/4 финала $100,000 3-й раунд $58,000 2-й раунд $36,800 1-й раунд $22,000



Парный смешанный разряд (на команду)