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US Open
28 августа 2023, 10:20 |
314
0

US Open-2023. Призовые по раундам

В 2022-м организаторы выделят на призовые на 8% больше, чем в прошлом году

28 августа 2023, 10:20 |
314
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US Open-2023. Призовые по раундам
Getty Images/Global Images Ukraine

В 2023 году призовой фонд US Open составит 65,0 миллиона долларов США. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
Одиночный разряд, основная сетка
Победитель $3,000,000
Финалист $1,500,000
1/2 финала $775,000
1/4 финала $455,000
4-й раунд $284,000
3-й раунд $191,000
2-й раунд $123,000
1-й раунд $81,500


Одиночный разряд, квалификация

3-й раунд $45,000
2-й раунд $34,500
1-й раунд $22,000

Парный разряд (на команду)

Победители $700,000
Финалисты $350,000
1/2 финала $180,000
1/4 финала $100,000
3-й раунд $58,000
2-й раунд $36,800
1-й раунд $22,000

Парный смешанный разряд (на команду)
Победители $170,000
Финалисты $85,000
1/2 финала $42,500
1/4 финала $23,200
2-й раунд $14,200
1-й раунд $8,300


Отметим, что в 2022-м году призовой фонд турнира составлял 60,1 миллиона долларов.

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 28 августа по 10 сентября.

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Источник Sport.ua
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