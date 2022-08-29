US Open29 августа 2022, 12:33 | Обновлено 29 августа 2022, 12:49
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US Open-2022. Призовые по раундам
В 2022-м организаторы выделят на призовые на 4,6% больше, чем в прошлом году
29 августа 2022, 12:33 | Обновлено 29 августа 2022, 12:49
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В 2022 году призовой фонд US Open составит 60,1 миллиона долларов США. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|$2,600,000
|Финалист
|$1,300,000
|1/2 финала
|$705,000
|1/4 финала
|$445,000
|4-й раунд
|$278,000
|3-й раунд
|$188,000
|2-й раунд
|$121,000
|1-й раунд
|$80,000
Одиночный разряд, квалификация
|3-й раунд
|$44,000
|2-й раунд
|$33,600
|1-й раунд
|$21,100
Парный разряд (на команду)
|Победители
|$688,000
|Финалисты
|$344,000
|1/2 финала
|$172,000
|1/4 финала
|$97,500
|3-й раунд
|$56,400
|2-й раунд
|$35,800
|1-й раунд
|$21,300
Парный смешанный разряд (на команду)
|Победители
|$163,000
|Финалисты
|$81,500
|1/2 финала
|$42,000
|1/4 финала
|$23,000
|2-й раунд
|$14,200
|1-й раунд
|$8,300
Отметим, что в 2021-м году призовой фонд турнира составлял 57,5 миллиона долларов.
Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 29 августа по 11 сентября.
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