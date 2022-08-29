US Open-2022. Призовые по раундам

В 2022 году призовой фонд US Open составит 60,1 миллиона долларов США. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.

Одиночный разряд, основная сетка

Победитель $2,600,000 Финалист $1,300,000 1/2 финала $705,000 1/4 финала $445,000 4-й раунд $278,000 3-й раунд $188,000 2-й раунд $121,000 1-й раунд $80,000

Одиночный разряд, квалификация

3-й раунд $44,000 2-й раунд $33,600 1-й раунд $21,100

Парный разряд (на команду)

Победители $688,000 Финалисты $344,000 1/2 финала $172,000 1/4 финала $97,500 3-й раунд $56,400 2-й раунд $35,800 1-й раунд $21,300



Парный смешанный разряд (на команду)