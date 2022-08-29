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US Open
29 августа 2022, 12:33 | Обновлено 29 августа 2022, 12:49
416
0

US Open-2022. Призовые по раундам

В 2022-м организаторы выделят на призовые на 4,6% больше, чем в прошлом году

29 августа 2022, 12:33 | Обновлено 29 августа 2022, 12:49
416
0
US Open-2022. Призовые по раундам
Getty Images/Global Images Ukraine

В 2022 году призовой фонд US Open составит 60,1 миллиона долларов США. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
 
Одиночный разряд, основная сетка
 
Победитель $2,600,000
Финалист $1,300,000
1/2 финала $705,000
1/4 финала $445,000
4-й раунд $278,000
3-й раунд $188,000
2-й раунд $121,000
1-й раунд $80,000


Одиночный разряд, квалификация

 

3-й раунд $44,000
2-й раунд $33,600
1-й раунд $21,100
 

Парный разряд (на команду)

Победители $688,000
Финалисты $344,000
1/2 финала $172,000
1/4 финала $97,500
3-й раунд $56,400
2-й раунд $35,800
1-й раунд $21,300

Парный смешанный разряд (на команду)
 
Победители $163,000
Финалисты $81,500
1/2 финала $42,000
1/4 финала $23,000
2-й раунд $14,200
1-й раунд $8,300


Отметим, что в 2021-м году призовой фонд турнира составлял 57,5 миллиона долларов.

 

Открытый чемпионат США по теннису пройдет с 29 августа по 11 сентября.

 
 
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Источник Sport.ua
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