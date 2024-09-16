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  4. Чжан Шуай в третий раз обновила антирекорд по количеству поражений подряд
WTA
16 сентября 2024, 12:15 |
102
0

Чжан Шуай в третий раз обновила антирекорд по количеству поражений подряд

Китайская теннисистка проиграла 24-й матч подряд

16 сентября 2024, 12:15 |
102
0
Чжан Шуай в третий раз обновила антирекорд по количеству поражений подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Шуай

35-летняя теннисистка Чжан Шуай (№601 WTA) проиграла матч первого раунда на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле.

Китаянка уступила «нейтральной» теннисистке Веронике Кудерметовой – 4:6, 3:6. Это был второй матч между теннисистками, в первой личной встрече китаянка была сильнее.

Для Чжан Шуай это было 24-е поражение подряд. Она уже в третий раз переписала абсолютный антирекорд по количеству поражений подряд в истории тенниса. До этого он принадлежал Винсенту Спэйди в ATP-Туре, который с октября 1999-го по июнь 2000-го проиграл 21 матч подряд.

В следюущем раунде Кудерметова сыграет с Людмилой Самсоновой.

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Чжан Шуай WTA Сеул Вероника Кудерметова
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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