Чжан Шуай в третий раз обновила антирекорд по количеству поражений подряд

35-летняя теннисистка Чжан Шуай (№601 WTA) проиграла матч первого раунда на хардовом турнире WTA 500 в Сеуле.

Китаянка уступила «нейтральной» теннисистке Веронике Кудерметовой – 4:6, 3:6. Это был второй матч между теннисистками, в первой личной встрече китаянка была сильнее.

Для Чжан Шуай это было 24-е поражение подряд. Она уже в третий раз переписала абсолютный антирекорд по количеству поражений подряд в истории тенниса. До этого он принадлежал Винсенту Спэйди в ATP-Туре, который с октября 1999-го по июнь 2000-го проиграл 21 матч подряд.

В следюущем раунде Кудерметова сыграет с Людмилой Самсоновой.