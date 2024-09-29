Сельта – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

29 сентября проходит матч 8-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Сельта и Жирона.

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Коллективы играют на стадионе Балайдос в Виго. Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Украинский футболист гостей Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе.

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Ла Лига 2024/25. 8-й тур, 29 сентября

Сельта – Жирона – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Эррера, 38

(новость обновляется)

Сельта – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция