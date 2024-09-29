Сельта – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Ла Лиги 2024/25
29 сентября проходит матч 8-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Сельта и Жирона.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Коллективы играют на стадионе Балайдос в Виго. Время начала встречи – 15:00 по Киеву.
Украинский футболист гостей Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Ла Лига 2024/25. 8-й тур, 29 сентября
Сельта – Жирона – 0:1 (матч продолжается)
Гол: Эррера, 38
(новость обновляется)
Сельта – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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