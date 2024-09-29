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Италия
29 сентября 2024, 15:08 | Обновлено 29 сентября 2024, 15:50
397
0

Сельта – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Ла Лиги 2024/25

29 сентября 2024, 15:08 | Обновлено 29 сентября 2024, 15:50
397
0
Сельта – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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29 сентября проходит матч 8-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Сельта и Жирона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе Балайдос в Виго. Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Украинский футболист гостей Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Ла Лига 2024/25. 8-й тур, 29 сентября

Сельта – Жирона – 0:1 (матч продолжается)

Гол: Эррера, 38

(новость обновляется)

Сельта – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Виктор Цыганков Сельта Жирона Сельта - Жирона видео голов и обзор чемпионат Испании по футболу Ла Лига Янхель Эррера
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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