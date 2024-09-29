29 сентября на «Балаидос» пройдет матч 8-го тура Примеры, в котором «Сельта» встретится с «Жироной». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Сельта

Команда не так давно доходила до полуфинала Лиги Европы. Но то был, пожалуй, единственный случай за последние десятилетия, когда получилось подтвердить амбиции своими результатами. Чаще, наоборот, приходится биться за выживание, и так было и в прошлом сезоне, который начинали с Бенитесом. Рафа снова разочаровал, и итоговое 13-е место было оформлено уже при его менее известном преемнике, Хиральдесе. Он же начал новую темпораду, и сравнительно успешно. Галисийцы начинали с пары побед, над Алавесом и Валенсией. Но обоих принимали дома, после чего клуб остался без очков в гостях у Вильярреала и Осасуны. Потом получилось оформить 3:1 с Вальядолидом в своем логове, но дальше, с Атлетиком и Атлетико, были поражения.

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Жирона

Клуб был сенсацией прошлого сезона. Год назад он и вовсе лидировал в турнирной таблице. Да и итоговое третье место стало полноценной сенсацией. И пропуском в Лигу чемпионов. Там на прошлой неделе были все шансы дебютировать с почетной ничьей в Париже, но ПСЖ смог выиграть за счет курьезного гола на последних минутах. Да и на внутренней арене жиронцы, обновившие состав после продажа ряда лидеров во главе с бомбардиром Довбиком, не так стабильны, как год назад. При ничьей с Бетисом и победах над Осасуной и Севилье проиграли не только Атлетико и Барселоне, но и, в прошлую субботу, Валенсии - на Месталье ничем не ответили на пару голов соперника. А потом ограничились нулевой ничьей со скромным Райо Вальекано.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне подопечные Мичела Санчеса дважды победили соперника из Виго с идентичным счетом 1:0.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют хозяевам, но и у них последние матчи не задались - а у жиронцев в целом сезон не задался. Рекомендуем ставить на то, что в данной встрече будет оформлено тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,72).