Жирона упустила победу над Сельтой. Цыганков неожиданно отыграл весь матч
Игра 8-го тура Ла Лиги завершилась со счетом 1:1, голы забили Эррера и Аспас
29 сентября состоялся матч 8-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Сельта и Жирона.
Поединок прошел на стадионе Балайдос в Виго. Игра завершилась со счетом 1:1.
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До 81-й минуты жиронцы побеждали 1:0 благодаря забитому мячу Янхеля Эрреры. Но хозяева сумели вырвать ничью – гол оформил Яго Аспас.
Украинский футболист красно-белых Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе. Несмотря на плотный график Жироны, Цыганков провел все 90 минут, хотя были предположения, что он и вовсе может не сыграть в этой встрече. Уже 2 октября подопечные Мичела дома встретятся с Фейеноордом во 2-м туре Лиги чемпионов.
Жирона не побеждает уже 5 матчей подряд, учитывая поражение ПСЖ в ЛЧ. Последняя победа каталонского клуба датируется 1 сентября в поединке 4-го тура чемпионата Испании с Севильей (2:0).
Сейчас Цыганков и компания располагаются на 12-м месте с 9 очками в таблице чемпионата Испании. У Сельты 10 пунктов и 9-я позиция.
Ла Лига 2024/25. 8-й тур, 29 сентября
Сельта – Жирона – 1:1
Голы: Аспас, 81 – Эррера, 38
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— RC Celta (@RCCelta) September 29, 2024
Reparto de puntos en #AbancaBalaídos.#CeltaGirona ⋄ #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/C3C3QX6jJY
🏁 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Girona FC (@GironaFC) September 29, 2024
⚽️ Yangel Herrera
🔴⚪️ #CeltaGirona pic.twitter.com/IFOrDvaHac
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