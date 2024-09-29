Жирона упустила победу над Сельтой. Цыганков неожиданно отыграл весь матч

29 сентября состоялся матч 8-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Сельта и Жирона.

Поединок прошел на стадионе Балайдос в Виго. Игра завершилась со счетом 1:1.

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До 81-й минуты жиронцы побеждали 1:0 благодаря забитому мячу Янхеля Эрреры. Но хозяева сумели вырвать ничью – гол оформил Яго Аспас.

Украинский футболист красно-белых Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе. Несмотря на плотный график Жироны, Цыганков провел все 90 минут, хотя были предположения, что он и вовсе может не сыграть в этой встрече. Уже 2 октября подопечные Мичела дома встретятся с Фейеноордом во 2-м туре Лиги чемпионов.

Жирона не побеждает уже 5 матчей подряд, учитывая поражение ПСЖ в ЛЧ. Последняя победа каталонского клуба датируется 1 сентября в поединке 4-го тура чемпионата Испании с Севильей (2:0).

Сейчас Цыганков и компания располагаются на 12-м месте с 9 очками в таблице чемпионата Испании. У Сельты 10 пунктов и 9-я позиция.

Ла Лига 2024/25. 8-й тур, 29 сентября

Сельта – Жирона – 1:1

Голы: Аспас, 81 – Эррера, 38