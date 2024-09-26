В воскресенье, 29 сентября, состоится матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Сельта» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Балаидос».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Сельта – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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