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Сельта
29.09.2024 15:00 - : -
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Испания
26 сентября 2024, 22:20 |
18
0

Сельта – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 сентября поединок 8-го тура испанской Ла Лиги

26 сентября 2024, 22:20 |
18
0
Сельта – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 29 сентября, состоится матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Сельта» и «Жирона».

Игра пройдет на стадионе «Балаидос».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Сельта – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сельта – Жирона
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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