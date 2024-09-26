Испания26 сентября 2024, 22:20 |
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Сельта – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 сентября поединок 8-го тура испанской Ла Лиги
26 сентября 2024, 22:20 |
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В воскресенье, 29 сентября, состоится матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Сельта» и «Жирона».
Игра пройдет на стадионе «Балаидос».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Сельта – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сельта – ЖиронаСмотреть трансляцию
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