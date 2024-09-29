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  4. Сельта – Жирона – 1:1. Цыганков отбегал 90 минут. Видео голов и обзор матча
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Сельта
29.09.2024 15:00 – FT 1 : 1
Жирона
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Италия
29 сентября 2024, 17:33 |
950
1

Сельта – Жирона – 1:1. Цыганков отбегал 90 минут. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Ла Лиги 2024/25

29 сентября 2024, 17:33 |
950
1
Сельта – Жирона – 1:1. Цыганков отбегал 90 минут. Видео голов и обзор матча
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29 сентября прошел матч 8-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Сельта и Жирона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Балайдос в Виго. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский футболист гостей Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Ла Лига 2024/25. 8-й тур, 29 сентября

Сельта – Жирона – 1:1

Гол: Аспас, 81 – Эррера, 38

Видео голов и обзор матча:

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Яго Аспас (Сельта).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Янгель Эррера (Жирона).
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Виктор Цыганков Сельта Жирона Сельта - Жирона видео голов и обзор чемпионат Испании по футболу Ла Лига Янхель Эррера Яго Аспас
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Некому в Жироне забивать. Довбык уже 6-7 голов забыл бы.
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