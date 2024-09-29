29 сентября прошел матч 8-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Сельта и Жирона.

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Поединок прошел на стадионе Балайдос в Виго. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский футболист гостей Виктор Цыганков вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

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Ла Лига 2024/25. 8-й тур, 29 сентября

Сельта – Жирона – 1:1

Гол: Аспас, 81 – Эррера, 38

Видео голов и обзор матча: