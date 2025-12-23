Ярмоленко ждут в известном клубе. Выступили с заявлением о переходе
Николай Синица сообщил, что не стоит исключать возвращение Андрея Николаевича в Чернигов
Генеральный директор ФК «Чернигов» Николай Синица высказался о возможном переходе вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко в черниговский клуб.
«Подписание Ярмоленко? В каждой шутке есть доля правды. Мы с большим уважением относимся к Андрею – как к футболисту и как к человеку. Нас объединяет любовь к Чернигову. Он много делает для города, часто без публичности».
Такой игрок мог бы дать «Чернигову» очень многое и помочь выйти на новый уровень развития. Для Андрея это могла бы быть красивая и символическая история.
Человек с таким опытом и авторитетом мог бы помогать на разных уровнях – в развитии команды, работе с молодежью, стратегическом планировании. И как игрок, и как менеджер. Мы точно смогли бы найти общий язык», – подытожил гендиректор ФК «Чернигов».
