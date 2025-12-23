Эксперт: «Клуб УПЛ просто обманул этого футболиста, а он приехал из Парижа»
Игорь Цыганык рассказал, как Тео Ндика перебрался в УПЛ
Известный украинский журналист Игорь Цыганык рассказал, как руководство Александрии обмануло французского защитника «горожан» Тео Ндика перед переездом в УПЛ.
«В Александрии футболиста просто обманули. Предыдущий спортивный директор клуба, едва ли не спортивный директор, не знаю, кто там был. Он пообещал Ндика – Александрия, большой город… А человек приехал из Парижа, когда увидел это… Говорит: «да нет, я не хочу». А что поделаешь, контракт уже подписан Такие вот у нас методы и управленцы», – сказал журналист.
Тео Ндика официально покинул Александрию еще до завершения первого круга нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги, разорвав контракт с согласия сторон.
В нынешнем сезоне Александрия занимает 15-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 11 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.
