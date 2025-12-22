В Александрии сравнили Ротаня с новым тренером команды

Голкипер «Александрии» Назар Макаренко сравнил бывшего главного тренера команды Руслана Ротаня с нынешним ее наставником Кириллом Нестеренко:

«Вообще, каждый футболист должен доказывать каждому тренерскому штабу, что он способен и может максимально отдавать себя на футбольном поле, на тренировках. Поэтому для меня нет никакой разницы, что прошлый тренерский штаб, что нынешний. А если их сравнивать, то что тогда, что сейчас - это очень амбициозные тренеры.

Да, сейчас есть небольшие проблемы, но я думаю, что мы их преодолеем. Дальше будет все хорошо и будем двигаться только вверх в турнирной таблице. Ну а тренеры не спят. Поэтому, думаю, все будет хорошо».

Ранее сообщалось, что Кирилл Нестеренко, несмотря на неудовлетворительные результаты, останется главным тренером «Александрии».