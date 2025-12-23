Роман ГРИГОРЧУК: «Эта команда могла бороться и с Динамо, и с Шахтером»

Бывший тренер одесского Черноморца Роман Григорчук заявил, что «моряки» могли навязать борьбу за чемпионство и Динамо, и Шахтеру в сезоне 2012/13.

– Если говорить именно о Черноморце... Знаете, во многих командах можно выделить каких-то звезд, но «моряки» периода 2010-2014 это – команда-звезда. Единственный коллектив, достигавший результата своей самоотдачей. Лично я не могу назвать звезд той команды. Как Вы считаете, кто был лидером и главной звездой Черноморца?

– Я соглашаюсь с вами. Вы задаетесь вопросом, и почти сразу на него же отвечаете! Я могу только подтвердить – команда действительно была единственной! Здесь было самое важное! Сам Черноморец для каждого из тех футболистов – нечто невероятное. Ради болельщиков, ради клуба, города каждый футболист отдавался на 110 процентов. Это очень важная вещь, когда есть такой подход, такая ответственность и такая самоотдача – каждый футболист играет даже лучше, чем может сыграть.

Очень важным фактором успеха той команды была сама жизнь клуба. Важно, как мы живем, как тренируемся, какая атмосфера на стадионе... Когда в Одессе собирался полный стадион, я сам, будучи тренером, выходил из подтрибунного помещения и понимал... У меня такое было состояние, что я был готов отбегать три игры! Где-то такое же состояние было и у каждого из футболистов, именно из-за этого эмоционального состояния футболисты и способны показывать хорошие результаты и красивый футбол. Могу сказать, что Черноморец играл в футбол, о котором я всегда говорю – красивый доминирующий и атакующий. С этим футболом мы добились хороших результатов. Я хотел бы выделить каждого игрока той команды. Это была команда с заглавной буквы или даже все буквы в названии должны быть большими – ЧЕРНОМОРЕЦ!!!

– В тот период украинский футбол был просто безумным: качественные легионеры, хорошие украинские исполнители, нереальная конкуренция, фанаты, заполнявшие стадионы на 100% – это нечто невероятное. Черноморец был крепким середняком, который мог испортить нервы многим, но могла ли та команда прыгнуть выше головы и побороться за чемпионство?

– Пожалуй, в сезоне 2012/13, когда мы играли в плей-офф Лиги Европы с Лионом... Именно та команда, при условии точечной селекции в зимнее трансферное окно... Где-то 3-4 игрока. Если бы команду удалось усилить таким количеством футболистов – мы боролись бы за самые высокие места в УПЛ, навязывая борьбу и Динамо, и Шахтеру. Чувствовалось, что та команда имела такую ​​силу, – сказал Григорчук.