ПОВОРОЗНЮК: «Надо их разогнать. Если ты не подпишешь – попадешь на передок»

Президент футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк жестко раскритиковал работу территориальных центров комплектования, выразив убеждение, что нынешняя система требует кардинальных изменений.



«Пожалуй, самое простое решение – это просто разогнать ТЦК. То, что происходит сейчас, трудно назвать нормальным. Если раньше в нашем районе этого было меньше, то теперь они стоят повсюду. Мы выезжали в Киев в пять утра – и уже на всех выездах из Петрового были посты.



ВЛК, по сути, проходят за 20 минут – независимо от того, болен ты или нет. Людей ставят перед выбором: либо подписываешь – идешь в тыл, либо отказываешься – попадаешь на передок. Люди боятся, соглашаются, и в итоге получается полный хаос», – заявил Поворознюк.