23 декабря 2025, 07:48
ПОВОРОЗНЮК: «Надо их разогнать. Если ты не подпишешь – попадешь на передок»

Президент «Ингульца» высказался о ТЦК

23 декабря 2025, 07:48
ПОВОРОЗНЮК: «Надо их разогнать. Если ты не подпишешь – попадешь на передок»
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Президент футбольного клуба «Ингулец» Александр Поворознюк жестко раскритиковал работу территориальных центров комплектования, выразив убеждение, что нынешняя система требует кардинальных изменений.

«Пожалуй, самое простое решение – это просто разогнать ТЦК. То, что происходит сейчас, трудно назвать нормальным. Если раньше в нашем районе этого было меньше, то теперь они стоят повсюду. Мы выезжали в Киев в пять утра – и уже на всех выездах из Петрового были посты.

ВЛК, по сути, проходят за 20 минут – независимо от того, болен ты или нет. Людей ставят перед выбором: либо подписываешь – идешь в тыл, либо отказываешься – попадаешь на передок. Люди боятся, соглашаются, и в итоге получается полный хаос», – заявил Поворознюк.

