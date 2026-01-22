Поворознюк принял важное решение о будущем Ингульца

Главный тренер Ингульца Василий Кобин рассказал, что они совместно с президентом клуба Александром Поворознюком приняли решение, что в будущем будут рассчитывать на молодых игроков.

«Мы с президентом разговаривали на тему трансферной политики клуба и приняли решение. Мы готовы отпускать игроков, если будут конкретные предложения по УПЛ. Мы готовы давать игрокам возможность развиваться.

Наш путь – развитие молодых игроков, но наши амбиции никуда не исчезли. Мы будем бороться за самые высокие места, но политика клуба сейчас – продажа молодых игроков. Я не исключаю, что к закрытию трансферного окна команду могут покинуть некоторые игроки. На футболистов действительно есть спрос.

Мы ищем, понимаем, на кого есть спрос и стараемся заранее искать футболистов на эти позиции. Приходят ребята: кто без игровой практики, кто после травм.

Молодые футболисты, которые хотят играть в нашем клубе и развиваться и прогрессировать – на этих игроков мы будем делать ставку. Нам не важно игрок из Второй лиги, Первой лиги или УПЛ. Главное, чтобы у игрока были амбиции развиваться вместе с командой», – сказал Кобин.

В нынешнем сезоне Ингулец занимает четвертое место турнирной таблицы Первой лиги Украины, имея в своем активе 39 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.