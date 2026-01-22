Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поворознюк принял важное решение о будущем Ингульца
Украина. Первая лига
22 января 2026, 07:32 |
729
0

Поворознюк принял важное решение о будущем Ингульца

Клуб будет рассчитывать на молодых исполнителей

22 января 2026, 07:32 |
729
0
Поворознюк принял важное решение о будущем Ингульца
ФК Ингулец. Александр Поворознюк

Главный тренер Ингульца Василий Кобин рассказал, что они совместно с президентом клуба Александром Поворознюком приняли решение, что в будущем будут рассчитывать на молодых игроков.

«Мы с президентом разговаривали на тему трансферной политики клуба и приняли решение. Мы готовы отпускать игроков, если будут конкретные предложения по УПЛ. Мы готовы давать игрокам возможность развиваться.

Наш путь – развитие молодых игроков, но наши амбиции никуда не исчезли. Мы будем бороться за самые высокие места, но политика клуба сейчас – продажа молодых игроков. Я не исключаю, что к закрытию трансферного окна команду могут покинуть некоторые игроки. На футболистов действительно есть спрос.

Мы ищем, понимаем, на кого есть спрос и стараемся заранее искать футболистов на эти позиции. Приходят ребята: кто без игровой практики, кто после травм.

Молодые футболисты, которые хотят играть в нашем клубе и развиваться и прогрессировать – на этих игроков мы будем делать ставку. Нам не важно игрок из Второй лиги, Первой лиги или УПЛ. Главное, чтобы у игрока были амбиции развиваться вместе с командой», – сказал Кобин.

В нынешнем сезоне Ингулец занимает четвертое место турнирной таблицы Первой лиги Украины, имея в своем активе 39 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.

По теме:
Команда Фещука получит усиление в виде нескольких опытных футболистов
Фаал пока что остается в клубе Рух. Почему срывается трансфер в Карпаты?
Экс-нападающий Днепра-1 находится на просмотре в латвийском клубе
Александр Поворознюк Василий Кобин Ингулец Первая лига Украины трансферы чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
Футбол | 21 января 2026, 17:11 2
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»
Василий КОБИН: «Мы с Поворознюком приняли решение. Могу вам анонсировать..»

Коуч рассказал, как живет клуб в зимнее межсезонье, заговорив о трансферах

Единственный боксер, которого не любит Усик, возвращается на ринг в 41 год
Бокс | 21 января 2026, 07:49 0
Единственный боксер, которого не любит Усик, возвращается на ринг в 41 год
Единственный боксер, которого не любит Усик, возвращается на ринг в 41 год

Марко Хук проведет второй бой за последние пять лет и выйдет на ринг 14 февраля

Гуцуляк шокировал Буткевича запросом о зарплате. Известно, сколько он хочет
Футбол | 22.01.2026, 06:22
Гуцуляк шокировал Буткевича запросом о зарплате. Известно, сколько он хочет
Гуцуляк шокировал Буткевича запросом о зарплате. Известно, сколько он хочет
Умный гол Собослаи. Ливерпуль разгромил Марсель и входит в топ-8 ЛЧ
Футбол | 21.01.2026, 23:55
Умный гол Собослаи. Ливерпуль разгромил Марсель и входит в топ-8 ЛЧ
Умный гол Собослаи. Ливерпуль разгромил Марсель и входит в топ-8 ЛЧ
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
Футбол | 21.01.2026, 10:05
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
САЛЕНКО: «У него слишком большая зарплата, нужно уходить, а он не хочет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Hatsu Basho. Аонишики продолжает лидировать, Шиши откололся
Hatsu Basho. Аонишики продолжает лидировать, Шиши откололся
21.01.2026, 13:15 12
Другие виды
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
Игрок Динамо не хочет возвращаться в Украину, несмотря на желание киевлян
20.01.2026, 09:18 6
Футбол
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
Источник: клуб УПЛ в конце сезона прекратит существование
21.01.2026, 02:58 8
Футбол
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
7 «забытых» украинских футболистов, которых можно вернуть в УПЛ бесплатно
21.01.2026, 10:17 13
Футбол
Сбор начали без голов. Динамо в Турции сыграло вничью против Короны
Сбор начали без голов. Динамо в Турции сыграло вничью против Короны
20.01.2026, 17:55 14
Футбол
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
Усик ведет переговоры. Это будет историческая сделка с Турки Аль-Шейхом
20.01.2026, 22:14
Бокс
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
Гвардиола позвонил Суркису. Детали ухода звезды сборной Украины из Киева
21.01.2026, 08:06 5
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
Стала известна соперница Свитолиной в 1/16 финала Australian Open 2026
21.01.2026, 04:36 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем