ЛЧ стартовала! Ювентус показал реальный уровень ПСВ, разгром от Астон Виллы
Старая синьора обыграла соперников 3:1, вилланы со счетом 3:0 одолели Янг Бойз
17 сентября состоялись первые матчи обновленного формата Лиги чемпионов.
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Ювентус в Турине спокойно разобрался с чемпионом Нидерландов ПСВ. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу старой синьоры.
Голами за итальянский коллектив отличились Кенан Йылдыз, Уэстон Маккенни и Николас Гонсалес. У нидерландского клуба автором единственного гола стал Исмаэль Сайбари.
В параллельном поединке Астон Вилла переиграла Янг Бойз 3:0. Для вилланов это был первый матч за 41 год в главном еврокубковом клубном турнире.
За подопечных Унаи Эмери голы оформили Юри Тилеманс, Джейкоб Рэмзи и Амаду Онана.
Лига чемпионов 2024/25. 17 сентября
- Ювентус (Италия) – ПСВ (Нидерланды) – 3:1
Голы: Йылдыз, 21, Маккенни, 27, Гонсалес, 52 – Сайбари, 90+3
- Янг Бойз (Швейцария) – Астон Вилла (Англия) – 0:3
Голы: Тилеманс, 27, Рэмзи, 38, Онана, 86
Следующие соперники Ювентуса, ПСВ, Янг Бойз и Астон Виллы в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25:
- Ювентус: Манчестер Сити, РБ Лейпциг, Бенфика, Брюгге, Лилль, Штутгарт, Астон Вилла;
- ПСВ: Ливерпуль, ПСЖ, Шахтер, Спортинг, Црвена Звезда, Жирона, Брест;
- Янг Бойз: Интер, Барселона, Аталанта, Шахтер, Црвена Звезда, Селтик, Штутгарт;
- Астон Вилла: Бавария, РБ Лейпциг, Ювентус, Брюгге, Селтик, Болонья, Монако.
FT |⌛| Una grande vittoria all’esordio in Champions League 🏆 3️⃣✨#JuvePSV #UCL pic.twitter.com/7pJHkNxn7F— JuventusFC (@juventusfc) September 17, 2024
Full-time.#JUVPSV #UCL pic.twitter.com/zoKjA8gXYv— PSV (@PSV) September 17, 2024
Niederlage zum Auftakt in die neue Champions-League-Kampagne. #bscyb #ybforever #ucl #ybavl pic.twitter.com/098Kzdxw63— BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) September 17, 2024
WHAT A START TO OUR CHAMPIONS LEAGUE CAMPAIGN 💥#YBAVL || #UpTheVilla pic.twitter.com/OCj02TOS79— Aston Villa (@AVFCOfficial) September 17, 2024
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