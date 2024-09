ЛЧ стартовала! Ювентус показал реальный уровень ПСВ, разгром от Астон Виллы

17 сентября состоялись первые матчи обновленного формата Лиги чемпионов.

Ювентус в Турине спокойно разобрался с чемпионом Нидерландов ПСВ. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу старой синьоры.

Голами за итальянский коллектив отличились Кенан Йылдыз, Уэстон Маккенни и Николас Гонсалес. У нидерландского клуба автором единственного гола стал Исмаэль Сайбари.

В параллельном поединке Астон Вилла переиграла Янг Бойз 3:0. Для вилланов это был первый матч за 41 год в главном еврокубковом клубном турнире.

За подопечных Унаи Эмери голы оформили Юри Тилеманс, Джейкоб Рэмзи и Амаду Онана.

Лига чемпионов 2024/25. 17 сентября

Голы: Йылдыз, 21, Маккенни, 27, Гонсалес, 52 – Сайбари, 90+3

Голы: Тилеманс, 27, Рэмзи, 38, Онана, 86

Следующие соперники Ювентуса, ПСВ, Янг Бойз и Астон Виллы в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25:

