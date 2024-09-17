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Лига Чемпионов
Ювентус
17.09.2024 19:45 – FT 3 : 1
ПСВ Эйндховен
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Лига чемпионов
17 сентября 2024, 21:45 | Обновлено 17 сентября 2024, 21:56
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ЛЧ стартовала! Ювентус показал реальный уровень ПСВ, разгром от Астон Виллы

Старая синьора обыграла соперников 3:1, вилланы со счетом 3:0 одолели Янг Бойз

17 сентября 2024, 21:45 | Обновлено 17 сентября 2024, 21:56
1249
2
ЛЧ стартовала! Ювентус показал реальный уровень ПСВ, разгром от Астон Виллы
Getty Images/Global Images Ukraine

17 сентября состоялись первые матчи обновленного формата Лиги чемпионов.

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Ювентус в Турине спокойно разобрался с чемпионом Нидерландов ПСВ. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу старой синьоры.

Голами за итальянский коллектив отличились Кенан Йылдыз, Уэстон Маккенни и Николас Гонсалес. У нидерландского клуба автором единственного гола стал Исмаэль Сайбари.

В параллельном поединке Астон Вилла переиграла Янг Бойз 3:0. Для вилланов это был первый матч за 41 год в главном еврокубковом клубном турнире.

За подопечных Унаи Эмери голы оформили Юри Тилеманс, Джейкоб Рэмзи и Амаду Онана.

Лига чемпионов 2024/25. 17 сентября

  • Ювентус (Италия) – ПСВ (Нидерланды) – 3:1

Голы: Йылдыз, 21, Маккенни, 27, Гонсалес, 52 – Сайбари, 90+3

  • Янг Бойз (Швейцария) – Астон Вилла (Англия) – 0:3

Голы: Тилеманс, 27, Рэмзи, 38, Онана, 86

Следующие соперники Ювентуса, ПСВ, Янг Бойз и Астон Виллы в основном раунде Лиги чемпионов 2024/25:

  • Ювентус: Манчестер Сити, РБ Лейпциг, Бенфика, Брюгге, Лилль, Штутгарт, Астон Вилла;
  • ПСВ: Ливерпуль, ПСЖ, Шахтер, Спортинг, Црвена Звезда, Жирона, Брест;
  • Янг Бойз: Интер, Барселона, Аталанта, Шахтер, Црвена Звезда, Селтик, Штутгарт;
  • Астон Вилла: Бавария, РБ Лейпциг, Ювентус, Брюгге, Селтик, Болонья, Монако.
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Николас Гонсалес Кенан Йылдыз Уэстон Маккенни Исмаэль Сайбари Юри Тилеманс Джейкоб Рэмзи Амаду Онана Лига чемпионов Ювентус Астон Вилла ПСВ Янг Бойз
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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T-800
да, Ювентус показал реальный уровень Эрадивизии ...
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Boodya
От я не розумію, чому б не придумати в кабельному, наприклад тій же "волі", купляти по підписці платні канали з показом єврокубків, і європейських ліг, нахрена мені цей лагаючий ігого з ніякою аналітикою і коментаторами, де альтернатива??
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