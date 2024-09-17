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Лига чемпионов
17 сентября 2024, 21:19 |
475
0

ВИДЕО. Как был забит первый гол в обновленной Лиге чемпионов

Кенан Йылдыз из Ювентуса поразил ворота ПСВ на 21-й минуте

17 сентября 2024, 21:19 |
475
0
ВИДЕО. Как был забит первый гол в обновленной Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Кенан Йылдыз

17 сентября стартовал новый сезон Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого введена единая таблица на все 36 команд. Топ-8 коллективов сразу выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала. Каждая команда-участница получила 8 соперников (4 домашних поединка, 4 на выезде).

Первым в обновленном формате главного еврокубкового клубного турнира отличился 19-летний турецкий форвард Ювентуса Кенан Йылдыз. Он поразил ворота ПСВ на 19-й минуте встречи.

ВИДЕО. Как был забит первый гол в обновленной Лиге чемпионов

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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