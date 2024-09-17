ВИДЕО. Как был забит первый гол в обновленной Лиге чемпионов
Кенан Йылдыз из Ювентуса поразил ворота ПСВ на 21-й минуте
17 сентября стартовал новый сезон Лиги чемпионов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого введена единая таблица на все 36 команд. Топ-8 коллективов сразу выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала. Каждая команда-участница получила 8 соперников (4 домашних поединка, 4 на выезде).
Первым в обновленном формате главного еврокубкового клубного турнира отличился 19-летний турецкий форвард Ювентуса Кенан Йылдыз. Он поразил ворота ПСВ на 19-й минуте встречи.
ВИДЕО. Как был забит первый гол в обновленной Лиге чемпионов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В уик-энд состоялись матчи 6-го тура Украинской Премьер-лиги
Поединок состоится 17 сентября в 22:00 по Киеву