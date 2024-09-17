Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус – ПСВ, Янг Бойз – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Ювентус
17.09.2024 19:45 – 15 0 : 0
ПСВ Эйндховен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
17 сентября 2024, 19:45 |
346
1

Ювентус – ПСВ, Янг Бойз – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию стартовых матчей Лиги чемпионов 2024/25

17 сентября 2024, 19:45 |
346
1
Ювентус – ПСВ, Янг Бойз – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

17 сентября стартует главный еврокубковый клубный турнир сезона – Лига чемпионов.

В 19:45 свои поединки начнут Ювентус и Астон Вилла, которые встретятся с ПСВ и Янг Бойз соответственно.

Старая синьора проведет домашний матч в Турине, а вилланы отправились в Берн, Швейцария.

Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 17 сентября

  • 19:45. Ювентус (Италия) – ПСВ (Нидерланды)
  • 19:45 Янг Бойз (Швейцария) – Астон Вилла (Англия)

Ювентус – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Янг Бойз – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Экс-игрок Болоньи: «Шахтер уже не тот, каким был когда-то»
Альваро МОРАТА: «Милан – Ливерпуль? Этот матч мог бы быть финалом ЛЧ»
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Итальянцы – мастера притворяться аутсайдерами»
Лига чемпионов Ювентус ПСВ Янг Бойз Астон Вилла смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вацко назвал «нового Забарного», которого Динамо продаст за 20+ млн евро
Футбол | 17 сентября 2024, 12:35 10
Вацко назвал «нового Забарного», которого Динамо продаст за 20+ млн евро
Вацко назвал «нового Забарного», которого Динамо продаст за 20+ млн евро

Известный комментатор выделил Тараса Михавко

Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина
Футбол | 17 сентября 2024, 10:31 0
Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина
Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина

Бывший игрок вспомнил своего одноклубника

МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
Футбол | 17.09.2024, 10:34
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
Мир азарта | 17.09.2024, 11:51
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
Сбитый летчик или усиление для Артеты: зачем Арсеналу Стерлинг?
Футбол | 17.09.2024, 19:30
Сбитый летчик или усиление для Артеты: зачем Арсеналу Стерлинг?
Сбитый летчик или усиление для Артеты: зачем Арсеналу Стерлинг?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
T-800
Ювентус времён Фелиппе Мело: поддержите наше холодное пиво, недолго мы были худшими в 21 ст.))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я готов...» Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри
«Я готов...» Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри
16.09.2024, 08:43 1
Бокс
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
16.09.2024, 21:10 22
Футбол
ВЕРНИДУБ: «Не хочу оскорблять Левый Берег, и нашу команду, но...»
ВЕРНИДУБ: «Не хочу оскорблять Левый Берег, и нашу команду, но...»
15.09.2024, 21:10 4
Футбол
Не Мухаммед Али. Фрэнк Уоррен назвал лучшего боксера в истории
Не Мухаммед Али. Фрэнк Уоррен назвал лучшего боксера в истории
16.09.2024, 00:16 2
Бокс
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
17.09.2024, 08:19
Бокс
Стали известны оценки Довбика и Малиновского в матче Ромы против Дженоа
Стали известны оценки Довбика и Малиновского в матче Ромы против Дженоа
15.09.2024, 16:16 2
Футбол
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
17.09.2024, 07:33 36
Футбол
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
17.09.2024, 07:14 24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем