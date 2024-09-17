17.09.2024 19:45 – 15’ 0 : 0
Лига чемпионов17 сентября 2024, 19:45 |
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Ювентус – ПСВ, Янг Бойз – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию стартовых матчей Лиги чемпионов 2024/25
17 сентября 2024, 19:45 |
346
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17 сентября стартует главный еврокубковый клубный турнир сезона – Лига чемпионов.
В 19:45 свои поединки начнут Ювентус и Астон Вилла, которые встретятся с ПСВ и Янг Бойз соответственно.
Старая синьора проведет домашний матч в Турине, а вилланы отправились в Берн, Швейцария.
Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 17 сентября
- 19:45. Ювентус (Италия) – ПСВ (Нидерланды)
- 19:45 Янг Бойз (Швейцария) – Астон Вилла (Англия)
Ювентус – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Янг Бойз – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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