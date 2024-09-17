Ювентус – ПСВ, Янг Бойз – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 сентября стартует главный еврокубковый клубный турнир сезона – Лига чемпионов.

В 19:45 свои поединки начнут Ювентус и Астон Вилла, которые встретятся с ПСВ и Янг Бойз соответственно.

Старая синьора проведет домашний матч в Турине, а вилланы отправились в Берн, Швейцария.

Лига чемпионов 2024/25. 1-й тур, 17 сентября

19:45. Ювентус (Италия) – ПСВ (Нидерланды)

19:45 Янг Бойз (Швейцария) – Астон Вилла (Англия)

Ювентус – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Янг Бойз – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция