Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Янг Бойз – Астон Вилла – 0:3. Яркий старт для гостей. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Янг Бойз
17.09.2024 19:45 – FT 0 : 3
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
17 сентября 2024, 23:37 | Обновлено 17 сентября 2024, 23:50
89
0

Янг Бойз – Астон Вилла – 0:3. Яркий старт для гостей. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25

17 сентября 2024, 23:37 | Обновлено 17 сентября 2024, 23:50
89
0
Янг Бойз – Астон Вилла – 0:3. Яркий старт для гостей. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 17 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Английская Астон Вилла на выезде разгромила швейцарский Янг Бойз (3:0).

У победителей голы забили Юри Тилеманс, Джейкоб Рэмзи и Амаду Онана.

Лига чемпионов. 1-й тур 17 сентября

Янг Бойз (Швейцария) – Астон Вилла (Англия) – 0:3

Голы: Тилеманс, 27, Рэмзи, 38, Онана, 86

Видео голов и обзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Амаду Онана (Астон Вилла).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Рэмси (Астон Вилла).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Астон Вилла).
По теме:
Бавария стала лидером. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на 36 команд
Ремейк Стамбула. Милан и Ливерпуль снова сыграли в ЛЧ. Забили 4 гола
Чемпионы Португалии в большинстве уверенно одолели Лилль на старте ЛЧ
Лига чемпионов Янг Бойз Астон Вилла видео голов и обзор Юри Тилеманс Джейкоб Рэмзи Амаду Онана
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина
Футбол | 17 сентября 2024, 10:31 0
Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина
Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Динамо Гусина

Бывший игрок вспомнил своего одноклубника

Сбитый летчик или усиление для Артеты: зачем Арсеналу Стерлинг?
Футбол | 17 сентября 2024, 19:30 9
Сбитый летчик или усиление для Артеты: зачем Арсеналу Стерлинг?
Сбитый летчик или усиление для Артеты: зачем Арсеналу Стерлинг?

Рассматриваем неоднозначный трансфер «канониров»

Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
Бокс | 17.09.2024, 08:19
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
Турнирная таблица. Лидеры – Полесье и Александрия. Динамо идет без потерь
Футбол | 17.09.2024, 06:23
Турнирная таблица. Лидеры – Полесье и Александрия. Динамо идет без потерь
Турнирная таблица. Лидеры – Полесье и Александрия. Динамо идет без потерь
Четыре гола Кейна. Бавария отгрузила 9 мячей загребскому Динамо в ЛЧ
Футбол | 17.09.2024, 23:55
Четыре гола Кейна. Бавария отгрузила 9 мячей загребскому Динамо в ЛЧ
Четыре гола Кейна. Бавария отгрузила 9 мячей загребскому Динамо в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
17.09.2024, 10:34 17
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
16.09.2024, 19:01 2
Бокс
Звездный новичок Реала женился в 18 лет. Жена старше футболиста
Звездный новичок Реала женился в 18 лет. Жена старше футболиста
16.09.2024, 19:35 2
Футбол
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
17.09.2024, 11:51 6
Футбол
Не Мухаммед Али. Фрэнк Уоррен назвал лучшего боксера в истории
Не Мухаммед Али. Фрэнк Уоррен назвал лучшего боксера в истории
16.09.2024, 00:16 2
Бокс
Аисты летали. Усик сообщил, какой боксер нанес ему самый сильный апперкот
Аисты летали. Усик сообщил, какой боксер нанес ему самый сильный апперкот
16.09.2024, 07:44
Бокс
Ларри Холмс назвал современного боксера, который бы победил Майка Тайсона 
Ларри Холмс назвал современного боксера, который бы победил Майка Тайсона 
16.09.2024, 00:10
Бокс
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
16.09.2024, 18:18 150
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем