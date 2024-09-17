17.09.2024 19:45 – FT 0 : 3
Лига чемпионов17 сентября 2024, 23:37 | Обновлено 17 сентября 2024, 23:50
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Янг Бойз – Астон Вилла – 0:3. Яркий старт для гостей. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25
17 сентября 2024, 23:37 | Обновлено 17 сентября 2024, 23:50
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Вечером 17 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.
Английская Астон Вилла на выезде разгромила швейцарский Янг Бойз (3:0).
У победителей голы забили Юри Тилеманс, Джейкоб Рэмзи и Амаду Онана.
Лига чемпионов. 1-й тур 17 сентября
Янг Бойз (Швейцария) – Астон Вилла (Англия) – 0:3
Голы: Тилеманс, 27, Рэмзи, 38, Онана, 86
Видео голов и обзор матча
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Амаду Онана (Астон Вилла).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Рэмси (Астон Вилла).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Юри Тилеманс (Астон Вилла).
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