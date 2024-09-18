ТИЛЕМАНС: «В новом формате ЛЧ каждый гол имеет значение, каждое очко»

Вечером 17 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Английская Астон Вилла на выезде разгромила швейцарский Янг Бойз (3:0).

У победителей голы забили Юри Тилеманс, Джейкоб Рэмзи и Амаду Онана.

Бельгийский полузащитник английского клуба «Астон Вилла» Юри Тилеманс был назван игроком матча. После игры он рассказал о своих эмоциях:

«Я хотел насладиться игрой и сыграть так, как я могу, отдать все, что могу, команде, отдать весь свой опыт предыдущих кампаний в Лиге чемпионов. С этим новым форматом ЛЧ мы знаем, что все по-другому. Каждый гол имеет значение, каждое очко. Сегодня вечером я и команда показали хорошую игру.

Ощущения очень хорошие для нашего первого матча. Это потрясающе. Теперь мы можем наслаждаться этим вечером и сосредоточиться на следующей игре. Каждая игра будет очень сложной. Этот новый формат ЛЧ означает, что все будет очень важно. После 8 игр все будет зависеть от деталей. Нам придется навязывать свою игру».

Сандро Лаупер, полузащитник «Янг Бойз»: «Этот стандарт (1:0) открыл соперникам игру, потому что до этого у них не было никаких шансов. Мы все контролировали. У нас были хорошие шансы, которые нам нужно было использовать на этом уровне. Даже при счете 2:0 в перерыве мы пробовали новые вещи после этого, но они слишком хорошо контролировали ситуацию во втором тайме».