Накидали пять мячей. Молодежка Шахтера смела с пути Ингулец
Донецкий клуб одержал победу в 14-м туре чемпионата Украины
В четверг, 21 ноября, «Шахтер» U-19 провел поединок против сверстников с клуба «Ингулец» в рамках 14-го тура молодежного чемпионата Украины.
Противостояние состоялось на стадионе «Арсенал-Арена» в селе Счастливое (Киевская область).
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Поединок между командами завершился уверенной победой горняков со счетом 5:0. Уже на 13-й минуте «Шахтер» праздновал взятие ворот. Автором первого забитого мяча в матче стал Денис Петрук. До начала перерыва Дениса Сметана точным выстрелом увеличил преимущество.
Во втором тайме свою руку к погрому «Ингульца» приложили Антон Дрозд, Михаил Слипчук и Артем Зубрий.
Благодаря победе «Шахтер» закрепился на первой позиции. В активе клуба 40 баллов. А вот «Ингулец» остался на 15-й строчке (пять очков).
Молодежный чемпионат Украины. 14-й тур. 21 ноября.
«Шахтер» U-19 (Донецк) – «Ингулец» U-19 (Петрове) – 5:0
Голы: Петрук, 13, Сметана, 37, Дрозд, 53, Слипчук, 60, Зубрий, 73
Видеообзор матча:
Видеозапись матча:
🔥 Повертаємося та здобуваємо розгромну перемогу над «Інгульцем» U19! 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 21, 2024
⚽️ Петрук ⚽️ Сметана ⚽️ Дрозд ⚽️ Сліпчук ⚽️ Зубрій
🔜 Наступний матч – у середу з ПСВ U19 в Юнацькій лізі УЄФА ⭐️#Shakhtar #ШахтарІнгулець pic.twitter.com/ThuWMFbCew
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