Накидали пять мячей. Молодежка Шахтера смела с пути Ингулец

В четверг, 21 ноября, «Шахтер» U-19 провел поединок против сверстников с клуба «Ингулец» в рамках 14-го тура молодежного чемпионата Украины.

Противостояние состоялось на стадионе «Арсенал-Арена» в селе Счастливое (Киевская область).

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Поединок между командами завершился уверенной победой горняков со счетом 5:0. Уже на 13-й минуте «Шахтер» праздновал взятие ворот. Автором первого забитого мяча в матче стал Денис Петрук. До начала перерыва Дениса Сметана точным выстрелом увеличил преимущество.

Во втором тайме свою руку к погрому «Ингульца» приложили Антон Дрозд, Михаил Слипчук и Артем Зубрий.

Благодаря победе «Шахтер» закрепился на первой позиции. В активе клуба 40 баллов. А вот «Ингулец» остался на 15-й строчке (пять очков).

Молодежный чемпионат Украины. 14-й тур. 21 ноября.

«Шахтер» U-19 (Донецк) – «Ингулец» U-19 (Петрове) – 5:0

Голы: Петрук, 13, Сметана, 37, Дрозд, 53, Слипчук, 60, Зубрий, 73

Видеообзор матча:

Видеозапись матча: