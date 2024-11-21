Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Накидали пять мячей. Молодежка Шахтера смела с пути Ингулец
Молодежные турниры
21 ноября 2024, 15:08 | Обновлено 21 ноября 2024, 15:28
246
0

Накидали пять мячей. Молодежка Шахтера смела с пути Ингулец

Донецкий клуб одержал победу в 14-м туре чемпионата Украины

21 ноября 2024, 15:08 | Обновлено 21 ноября 2024, 15:28
246
0
Накидали пять мячей. Молодежка Шахтера смела с пути Ингулец
ФК Шахтер

В четверг, 21 ноября, «Шахтер» U-19 провел поединок против сверстников с клуба «Ингулец» в рамках 14-го тура молодежного чемпионата Украины.

Противостояние состоялось на стадионе «Арсенал-Арена» в селе Счастливое (Киевская область).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок между командами завершился уверенной победой горняков со счетом 5:0. Уже на 13-й минуте «Шахтер» праздновал взятие ворот. Автором первого забитого мяча в матче стал Денис Петрук. До начала перерыва Дениса Сметана точным выстрелом увеличил преимущество.

Во втором тайме свою руку к погрому «Ингульца» приложили Антон Дрозд, Михаил Слипчук и Артем Зубрий.

Благодаря победе «Шахтер» закрепился на первой позиции. В активе клуба 40 баллов. А вот «Ингулец» остался на 15-й строчке (пять очков).

Молодежный чемпионат Украины. 14-й тур. 21 ноября.

«Шахтер» U-19 (Донецк) – «Ингулец» U-19 (Петрове) – 5:0

Голы: Петрук, 13, Сметана, 37, Дрозд, 53, Слипчук, 60, Зубрий, 73

Видеообзор матча:

Видеозапись матча:

По теме:
Ингулец выставил на трансфер футболистов, которые были переведены в U-19
Полузащитник Динамо U-19: «Было мало времени на подготовку к игре»
Игорь КОСТЮК: «Команда соперника была немного свежей»
Шахтер Донецк U-19 Ингулец U-19 чемпионат Украины по футболу U-19
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он не знал, что происходит». В Реале рассказали, как Куртуа помог Лунину
Футбол | 21 ноября 2024, 11:53 0
«Он не знал, что происходит». В Реале рассказали, как Куртуа помог Лунину
«Он не знал, что происходит». В Реале рассказали, как Куртуа помог Лунину

Тренер вратарей Реала раскрыл клубный «секрет»

Поколение войны. Кого из талантов потеряло Динамо
Футбол | 20 ноября 2024, 14:40 39
Поколение войны. Кого из талантов потеряло Динамо
Поколение войны. Кого из талантов потеряло Динамо

Блогер Sport.ua рассказывает о воспитанниках Академии «Динамо», которые сейчас выступают в Европе

«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением
Футбол | 21.11.2024, 08:48
«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением
«Мне очень жаль за это». Анчелотти разочаровал Лунина своим решением
«Зачем его выпускать?» Сабо прошелся по лидеру сборной Украины
Футбол | 20.11.2024, 17:19
«Зачем его выпускать?» Сабо прошелся по лидеру сборной Украины
«Зачем его выпускать?» Сабо прошелся по лидеру сборной Украины
Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
Футбол | 21.11.2024, 11:56
Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
Сербия обратилась в УЕФА по поводу матча Албания – Украина. Что известно?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джордж Форман рассказал, кто является феноменом в боксе. Это не Али
Джордж Форман рассказал, кто является феноменом в боксе. Это не Али
20.11.2024, 08:51
Бокс
Легендарный Холифилд бросил вызов Тайсону. Железный Майк уже ответил
Легендарный Холифилд бросил вызов Тайсону. Железный Майк уже ответил
20.11.2024, 08:22 7
Бокс
Йожеф САБО: «Знаете, почему Довбик не забивает за сборную Украины?»
Йожеф САБО: «Знаете, почему Довбик не забивает за сборную Украины?»
19.11.2024, 21:26 3
Футбол
Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций
Возможные соперники для Украины. Посев для жеребьевки плей-офф Лиги наций
20.11.2024, 06:23 16
Футбол
Албания – Украина – 1:2. Победа в 1000-й день войны. Видео голов и обзор
Албания – Украина – 1:2. Победа в 1000-й день войны. Видео голов и обзор
19.11.2024, 23:45 1
Футбол
ФОТО. Жена украинского боксера снялась практически голой. Откровенные кадры
ФОТО. Жена украинского боксера снялась практически голой. Откровенные кадры
20.11.2024, 03:41 3
Бокс
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
«Я хочу спросить...». Сабо обратился к Тимощуку после суда
19.11.2024, 10:56 5
Футбол
Ребров немного ошибся. Сборная не выйдет из Лиги наций в плей-офф отбора ЧМ
Ребров немного ошибся. Сборная не выйдет из Лиги наций в плей-офф отбора ЧМ
20.11.2024, 23:59 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем