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  4. «В первом тайме все пазлы сошлись». Косовский – о победе Украины
Лига наций
21 ноября 2024, 15:04 |
216
0

«В первом тайме все пазлы сошлись». Косовский – о победе Украины

Сине-желтые спасли турнирное положение в последнем туре

21 ноября 2024, 15:04 |
216
0
«В первом тайме все пазлы сошлись». Косовский – о победе Украины
ФК Динамо Киев. Віталий Косовський

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Виталий Косовский в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своим мнением о победе сборной Украины над Албанией в матче 6-го тура Лиги наций.

«Сложилось впечатление, что в первом тайме все пазлы сошлись: на поле с первых минут вышли Александр Зинченко и Роман Яремчук, и, забив быстрые голы, они придали уверенности партнерам. Команда демонстрировала качественный отбор, подстраховку и быстрые переходы из обороны в атаку.

Даже защитник Илья Забарный позволял себе активно прессинговать в третьей зоне. Это была практически идеальная игра в исполнении гостей», – прокомментировал Косовский.

Сборная Украины одержала волевую победу над албанцами со счетом 2:1. Усилиями Александра Зинченко и Романа Яремчука «сине-желтые» уже к 10-й минуте обеспечили преимущество в два мяча.

Хозяева ответили голом Недима Байрани с пенальти на 75-й минуте встречи.

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Лига наций женская сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Виталий Косовский инсайд Албания - Украина
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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