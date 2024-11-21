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Евро U21
Чехия U21
19.11.2024 18:30 – FT 1 : 1
Бельгия U21
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Чемпионат Европы
21 ноября 2024, 15:10 | Обновлено 21 ноября 2024, 15:49
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0

Чехия U-21 – Бельгия U-21 – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча плей-офф квалификации Евро-2025 U-21

21 ноября 2024, 15:10 | Обновлено 21 ноября 2024, 15:49
61
0
Чехия U-21 – Бельгия U-21 – 1:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 ноября в рамках плей-офф квалификации Евро-2025 U-21 состоялся матч между сборными Чехии и Бельгии.

Встреча завершилась со счётом 1:1 в основное время. Встреча завершилась со счётом 1:1 в основное время. В первом матче чехи одержали победу 2:0, и благодаря ничьей 1:1 на выезде они завоевали путёвку на Евро-2025 U-21.

Квалификация Евро-2025 U-21. Плей-офф. 19 ноября

Чехия U-21 – Бельгия U-21 – 1:1

Голы: Стекерс 51, ван ден Бош, 79

Видеообзор матча:

События матча

79’
ГОЛ ! Автогол забил Зено ван ден Бош (Бельгия U21).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Жарне Стекерс (Бельгия U21).
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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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