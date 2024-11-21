19 ноября в рамках плей-офф квалификации Евро-2025 U-21 состоялся матч между сборными Чехии и Бельгии.

Встреча завершилась со счётом 1:1 в основное время. Встреча завершилась со счётом 1:1 в основное время. В первом матче чехи одержали победу 2:0, и благодаря ничьей 1:1 на выезде они завоевали путёвку на Евро-2025 U-21.

Квалификация Евро-2025 U-21. Плей-офф. 19 ноября

Чехия U-21 – Бельгия U-21 – 1:1

Голы: Стекерс 51, ван ден Бош, 79

Видеообзор матча: