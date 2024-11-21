19.11.2024 18:30 – FT 1 : 1
Чемпионат Европы21 ноября 2024, 15:10 | Обновлено 21 ноября 2024, 15:49
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Чехия U-21 – Бельгия U-21 – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча плей-офф квалификации Евро-2025 U-21
21 ноября 2024, 15:10 | Обновлено 21 ноября 2024, 15:49
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19 ноября в рамках плей-офф квалификации Евро-2025 U-21 состоялся матч между сборными Чехии и Бельгии.
Встреча завершилась со счётом 1:1 в основное время. Встреча завершилась со счётом 1:1 в основное время. В первом матче чехи одержали победу 2:0, и благодаря ничьей 1:1 на выезде они завоевали путёвку на Евро-2025 U-21.
Квалификация Евро-2025 U-21. Плей-офф. 19 ноября
Чехия U-21 – Бельгия U-21 – 1:1
Голы: Стекерс 51, ван ден Бош, 79
Видеообзор матча:
События матча
79’
ГОЛ ! Автогол забил Зено ван ден Бош (Бельгия U21).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Жарне Стекерс (Бельгия U21).
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