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Лига Чемпионов
Ювентус
17.09.2024 19:45 – FT 3 : 1
ПСВ Эйндховен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
17 сентября 2024, 22:43 |
174
1

Ювентус – ПСВ – 3:1. Чемпионы Нидерландов опозорились в Турине. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25

17 сентября 2024, 22:43 |
174
1
Ювентус – ПСВ – 3:1. Чемпионы Нидерландов опозорились в Турине. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

17 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ювентус и ПСВ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Альянц в Турине. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Лига чемпионов 2024/25. 17 сентября

  • Ювентус (Италия) – ПСВ (Нидерланды) – 3:1

Голы: Йылдыз, 21, Маккенни, 27, Гонсалес, 52 – Сайбари, 90+3

Видео голов и обзор матча:

ГОЛ! 1:0 Йылдыз, 21 мин.

ГОЛ! 2:0 Маккенни, 27 мин.

ГОЛ! 3:0 Гонсалес, 52 мин.

ГОЛ! 3:1 Сайбери, 90+3 мин.

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Сайбари (ПСВ Эйндховен).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Гонсалес (Ювентус).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Вестон МакКенни (Ювентус).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Йылдыз (Ювентус).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Saar
Зганьбились!????  Якби умовному Динамо Загреб - то так. Автору десь років , певне
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