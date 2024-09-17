17 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ювентус и ПСВ.

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Поединок прошел на стадионе Альянц в Турине. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Лига чемпионов 2024/25. 17 сентября

Ювентус (Италия) – ПСВ (Нидерланды) – 3:1

Голы: Йылдыз, 21, Маккенни, 27, Гонсалес, 52 – Сайбари, 90+3

Видео голов и обзор матча:

ГОЛ! 1:0 Йылдыз, 21 мин.

ГОЛ! 2:0 Маккенни, 27 мин.

ГОЛ! 3:0 Гонсалес, 52 мин.

ГОЛ! 3:1 Сайбери, 90+3 мин.