17.09.2024 19:45 – FT 3 : 1
Лига чемпионов17 сентября 2024, 22:43 |
174
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Ювентус – ПСВ – 3:1. Чемпионы Нидерландов опозорились в Турине. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25
17 сентября 2024, 22:43 |
174
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17 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ювентус и ПСВ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок прошел на стадионе Альянц в Турине. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Лига чемпионов 2024/25. 17 сентября
- Ювентус (Италия) – ПСВ (Нидерланды) – 3:1
Голы: Йылдыз, 21, Маккенни, 27, Гонсалес, 52 – Сайбари, 90+3
Видео голов и обзор матча:
ГОЛ! 1:0 Йылдыз, 21 мин.
ГОЛ! 2:0 Маккенни, 27 мин.
ГОЛ! 3:0 Гонсалес, 52 мин.
ГОЛ! 3:1 Сайбери, 90+3 мин.
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Сайбари (ПСВ Эйндховен).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Гонсалес (Ювентус).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Вестон МакКенни (Ювентус).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Йылдыз (Ювентус).
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