17 сентября на «Альянц Стэдиум» пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Ювентус» встретится с ПСВ. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Ювентус

Команда после нескольких непростых лет смогла показать неплохие результаты. Получилось и третье место в Серии А занять, и кубок Италии завоевать. Правда, это было последнее действие в Турине Аллегри. Но Макс к тому времени рассорился со всеми, да и во втором круге Старая Синьора наломала немало дров. Неудивительно, что руководство проекта пошло на кардинальные шаги, от приглашения на тренерский пост Тиаго Мотты и до резкого обновления состава. Новый состав бьянконери стартовал с пары побед, по 3:0, над Комо и Вероной, но оступились с первым же сколько-нибудь серьезным противником, Ромой, закончив нулевой ничьей дома. После паузы на игры сборных, играя против Эмполи, снова обошлись без голов, и это уже неприятный звоночек для тренерского штаба.

ПСВ

Клуб перед началом прошлого сезона вернул на родину Петера Боса. Он начинал с завоевания Суперкубка, и продолжил в том же духе, сумев уверенно обойти своего вечного соперника в лице Фейеноорда, в итоге вернув себе статус победителя Эредивизии. Летом, отпустив ряд ведущих футболистов типа Тезе (хотя сохранили Схаутена), смогли приютить у себя не только Сержиньо Деста, но и Тильманна с Карсдорпом. Кроме того, пригласили в Эйндховен Адамо Нагало из Норшелланда и Райана Фламинго из Утрехта. Но начали новый цикл с поражения в Суперкубке, по пенальти после 4:4 в игровое время. Но потом были только победы, с обилием забитых голов. В прошлом туре, уже в сентябре, принимая НЕК, сумели оформить гроссмейстерские 2:0.

Статистика личных встреч

Хотя голландцы достаточно активно играют в Лиге чемпионов, все-таки они до этого ни разу не ездили в Турин.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в Ювентус, но он в последнее время мало забивал, а оборона хороша у обеих команд. Так что ставим на то, что этот матч закончится на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,6).