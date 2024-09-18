Мотта доволен победой Юве. Петер Бош считает, что ПСВ заслуженно проиграл

17 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

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Итальянский Ювентус обыграл ПСВ из Нидерландов со счетом 3:1. Поединок прошел на стадионе Альянц в Турине.

Тиаго Мотта, главный тренер «Ювентуса»: «Этот результат – хороший способ начать соревнование. Теперь нам просто нужно продолжать в том же духе и улучшить многое. Сегодня мы сильно страдали от игры ПСВ. Мы уверены, что можем добиться большего с точки зрения владения мячом.

Чтобы конкурировать на таком уровне с командами, которые любят играть с мячом, нужно повышать свой уровень на протяжении всей игры, а не только в определенные моменты. Я доволен результатом, он очень важен для нас».

Петер Бош, тренер ПСВ, выступает на послематчевой пресс-конференции: «Мы не отдавались игре как нужно, мы заслужили поражение. Мы разочарованы. Мы были недостаточно жесткими, мы были слабы в подкатах. Наш стиль – не быть жесткой командой, но чтобы компенсировать это, мы должны играть хорошо.

Мы не привыкли к таким поражениям, потому что мы никогда не совершаем таких ошибок в лиге. Нам надо лучше защищаться, и игроки должны помогать друг другу. Нам нужно стать после таких игр сильнее. Есть вещи, которые мы можем делать лучше, в Лиге чемпионов нужно быть сильными в подкатах».

Мануэль Локателли, полузащитник «Ювентуса» «Мы сыграли хороший матч, но могли бы сыграть лучше. Есть некоторое сожаление, что мы пропустили гол в конце. В целом, этот результат должен нас радовать, потому что это позитивное начало Лиги чемпионов, и мы должны продолжать в том же духе.

Музыка Лиги чемпионов – это нечто особенное. На клубном уровне играть лучше всего. И это самые важные матчи, но когда вы носите футболку «Ювентуса», каждая игра имеет значение. Мы всегда должны выкладываться по полной.

Подход ПСВ был правильным, они приехали сюда играть в открытом стиле. Им нравится владеть мячом, и они это делали время от времени. Это хорошая команда, но я доволен тем, как мы играли, и особенно, что победили».

Полузащитник «Ювентуса» Кенан Йылдыз был назван игроком матча Группой технических наблюдателей УЕФА:

«Гол в стиле Дель Пьеро? Мне нечего сказать, это было фантастически. Такой гол, в моем дебютном матче [в Лиге чемпионов], [Дель Пьеро] был моим кумиром в детстве. Невероятный вечер, мурашки по коже». «Лига чемпионов — это нечто особенное. Это игра, ради которой живет футболист. Это мечта – играть на такой престижной сцене».

Полузащитник ПСВ Йерди Схаутен: «Я ожидал такого подхода от «Ювентуса», потому что я очень хорошо знаю Тиаго Мотту, который тренировал меня в Болонье. «Мы знали, что это будет очень интенсивная игра».