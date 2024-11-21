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Англия
21 ноября 2024, 15:17 | Обновлено 21 ноября 2024, 15:18
429
1

Не долго музыка играла. Аргентинский опорник может покинуть Лондон зимой

Гидо Родригес может покинуть «Вест Хэм» уже зимой в случае хорошего предложения

21 ноября 2024, 15:17 | Обновлено 21 ноября 2024, 15:18
429
1
Не долго музыка играла. Аргентинский опорник может покинуть Лондон зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Гидо Родригес

Аргентинский опорник «Вест Хэма» Гидо Родригес может покинуть клуб уже этой зимой, если «молотобойцы» получат достойное предложение по игроку, сообщает Estadio Deportivo.

Причиной этому является как и индивидуальные провалы 30-летнего игрока, так и общие результаты команды. которые не соответствуют ожиданиям аргентинца. Обе стороны могут быть заинтересованы в расставании.

Тут в игру может вступить в «Бетис», в котором и играл Гидо до перехода в Лондон. Испанский клуб испытывает проблемы в центре поля, потому возвращение проверенного игрока было бы хорошим вариантом.

В текущем сезоне Гвидо Родригес провел 12 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отмечался.

«Вест Хэм» даст Лопетеги последний шанс.

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Данііл Киріяка Источник: Estadio Deportivo
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Перець
Нах кому він потрібен за 12 матчів ніякої користі від нього на полі 
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