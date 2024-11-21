Не долго музыка играла. Аргентинский опорник может покинуть Лондон зимой

Аргентинский опорник «Вест Хэма» Гидо Родригес может покинуть клуб уже этой зимой, если «молотобойцы» получат достойное предложение по игроку, сообщает Estadio Deportivo.

Причиной этому является как и индивидуальные провалы 30-летнего игрока, так и общие результаты команды. которые не соответствуют ожиданиям аргентинца. Обе стороны могут быть заинтересованы в расставании.

Тут в игру может вступить в «Бетис», в котором и играл Гидо до перехода в Лондон. Испанский клуб испытывает проблемы в центре поля, потому возвращение проверенного игрока было бы хорошим вариантом.

В текущем сезоне Гвидо Родригес провел 12 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отмечался.

«Вест Хэм» даст Лопетеги последний шанс.