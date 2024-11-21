Не долго музыка играла. Аргентинский опорник может покинуть Лондон зимой
Гидо Родригес может покинуть «Вест Хэм» уже зимой в случае хорошего предложения
Аргентинский опорник «Вест Хэма» Гидо Родригес может покинуть клуб уже этой зимой, если «молотобойцы» получат достойное предложение по игроку, сообщает Estadio Deportivo.
Причиной этому является как и индивидуальные провалы 30-летнего игрока, так и общие результаты команды. которые не соответствуют ожиданиям аргентинца. Обе стороны могут быть заинтересованы в расставании.
Тут в игру может вступить в «Бетис», в котором и играл Гидо до перехода в Лондон. Испанский клуб испытывает проблемы в центре поля, потому возвращение проверенного игрока было бы хорошим вариантом.
В текущем сезоне Гвидо Родригес провел 12 матчей на клубном уровне, результативными действиями не отмечался.
«Вест Хэм» даст Лопетеги последний шанс.
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