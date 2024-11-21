«Он не знал, что происходит». В Реале рассказали, как Куртуа помог Лунину

Тренер вратарей мадридского Реала Луис Льопис рассказал, как его бельгийский подопечный Тибо Куртуа, когда был травмирован в прошлом сезоне, помогал своему украинскому дублеру Андрею Лунину.

«По завершению матчей, когда он был травмирован, мы разговаривали с Тибо. Иногда это было по телефону сразу после завершения встречи. Мы анализировали игру Андрея, чтобы иметь возможность улучшить его.

Я делился с ним своими данными и мнением, чтобы он был в курсе. Он заботился об анализе и улучшении. Мы разделяли цели, которые перед нами стояли, и Лунин понятия не имел, что происходит.

Используя его и мое мнение, мы подготовили план, чтобы улучшить его. Я замечал одно, а он – другое.

Все хотят играть каждую неделю, но для тренера важно, чтобы отношения были хорошими и обогащали всех ради прогресса», – сказал Льопис.