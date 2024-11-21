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Испания
21 ноября 2024, 11:53 | Обновлено 21 ноября 2024, 12:20
1414
0

«Он не знал, что происходит». В Реале рассказали, как Куртуа помог Лунину

Тренер вратарей Реала раскрыл клубный «секрет»

21 ноября 2024, 11:53 | Обновлено 21 ноября 2024, 12:20
1414
0
«Он не знал, что происходит». В Реале рассказали, как Куртуа помог Лунину
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Тренер вратарей мадридского Реала Луис Льопис рассказал, как его бельгийский подопечный Тибо Куртуа, когда был травмирован в прошлом сезоне, помогал своему украинскому дублеру Андрею Лунину.

«По завершению матчей, когда он был травмирован, мы разговаривали с Тибо. Иногда это было по телефону сразу после завершения встречи. Мы анализировали игру Андрея, чтобы иметь возможность улучшить его.

Я делился с ним своими данными и мнением, чтобы он был в курсе. Он заботился об анализе и улучшении. Мы разделяли цели, которые перед нами стояли, и Лунин понятия не имел, что происходит.

Используя его и мое мнение, мы подготовили план, чтобы улучшить его. Я замечал одно, а он – другое.

Все хотят играть каждую неделю, но для тренера важно, чтобы отношения были хорошими и обогащали всех ради прогресса», – сказал Льопис.

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Тибо Куртуа Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Луис Льопис
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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