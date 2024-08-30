В пятницу, 30 августа, состоится матч 5 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» ипПетровский «Ингулец». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало – в 18:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игра будет судить арбитр из Харькова Дмитрий Панчишин.

Рух – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В прямом эфире игра будет доступна на платформе УПЛ ТВ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Ингулец».

Рух Львов Ингулец