Украина. Премьер лига30 августа 2024, 08:11 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Ингулец
Игра начнется 30 августа в 18:00
30 августа 2024, 08:11 |
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В пятницу, 30 августа, состоится матч 5 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» ипПетровский «Ингулец». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало – в 18:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Игра будет судить арбитр из Харькова Дмитрий Панчишин.
Рух – Ингулец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
В прямом эфире игра будет доступна на платформе УПЛ ТВ.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Ингулец».
Рух Львов30 августа 2024 -
18:00
Ингулец
Победа Руха с форой -1,5 2.79 Сделать ставку
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