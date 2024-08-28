Британец отыгрался со счета 0:4 в 5-м сете на US Open, побив рекорд турнира

Британский теннисист Дэн Эванс в героической манере пробился во второй раунд Открытого чемпионата США, обыграв на старте основной сетки Карена Хачанова – 6:7(6), 7:6(2), 7:6(4), 4:6, 6:4.

В пятом сете «нейтральный» теннисист вел 4:0 по геймам и 40:15 на подаче британца, но Эвансу удалось выиграть шесть геймов подряд.

Матч продолжался 5 часов 35 минут и стал самым длинным в истории US Open, побив предыдущий рекорд почти на 10 минут.