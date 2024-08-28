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US Open
28 августа 2024, 10:30 | Обновлено 28 августа 2024, 10:34
410
0

Британец отыгрался со счета 0:4 в 5-м сете на US Open, побив рекорд турнира

Дэн Эванс принял участие в самом продолжительном матче в истории турнира

28 августа 2024, 10:30 | Обновлено 28 августа 2024, 10:34
410
0
Британец отыгрался со счета 0:4 в 5-м сете на US Open, побив рекорд турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэн Эванс

Британский теннисист Дэн Эванс в героической манере пробился во второй раунд Открытого чемпионата США, обыграв на старте основной сетки Карена Хачанова – 6:7(6), 7:6(2), 7:6(4), 4:6, 6:4.

В пятом сете «нейтральный» теннисист вел 4:0 по геймам и 40:15 на подаче британца, но Эвансу удалось выиграть шесть геймов подряд.

Матч продолжался 5 часов 35 минут и стал самым длинным в истории US Open, побив предыдущий рекорд почти на 10 минут.

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Дэн Эванс US Open 2024 Карен Хачанов видео
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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