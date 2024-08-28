US Open28 августа 2024, 10:30 | Обновлено 28 августа 2024, 10:34
410
0
Британец отыгрался со счета 0:4 в 5-м сете на US Open, побив рекорд турнира
Дэн Эванс принял участие в самом продолжительном матче в истории турнира
28 августа 2024, 10:30 | Обновлено 28 августа 2024, 10:34
410
0
Британский теннисист Дэн Эванс в героической манере пробился во второй раунд Открытого чемпионата США, обыграв на старте основной сетки Карена Хачанова – 6:7(6), 7:6(2), 7:6(4), 4:6, 6:4.
В пятом сете «нейтральный» теннисист вел 4:0 по геймам и 40:15 на подаче британца, но Эвансу удалось выиграть шесть геймов подряд.
Матч продолжался 5 часов 35 минут и стал самым длинным в истории US Open, побив предыдущий рекорд почти на 10 минут.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 августа 2024, 06:23 29
Корзина посева киевского клуба для жеребьевки ЛЕ будет определена позже
Бокс | 28 августа 2024, 08:41 0
Британец выделил Роя Джонса
Теннис | 28.08.2024, 09:24
Теннис | 28.08.2024, 10:04
Футбол | 27.08.2024, 23:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.08.2024, 09:59 3
26.08.2024, 08:30 2
28.08.2024, 01:23 14
27.08.2024, 09:20 4
27.08.2024, 09:11 5
27.08.2024, 07:49 55
27.08.2024, 09:25 163